مجله ایران معاصر در روسیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره اول مجله "ایران معاصر" انتشار سلسله مطالبی شروع می شود که به طیف وسیع خوانندگان اجازه خواهد داد به زندگی معاصر و مسایل این کشور باستانی و اصیل خاورمیانه نگاهی ژرف تر بیاندازند.

این شماره مجله با پیام تبریک و تهنیت دیپلمات های نامدار افتتاح می شود که سال های زیادی از عمر خود را به توسعه روابط روسی- ایرانی اختصاص داده اند، روبطی که به دلایل گوناگون در حال حاضر مرحله نه چندان خوبی را طی می کند. آلکسی بوروداوکین معاون وزیر امور خارجه روسیه با خوشبینی اظهار امیدواری می کند که نظام زندگی منحصر به فرد ملت ایران، تلفیق توسعه علوم معاصر و شرکت جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهانی با پایبندی به اصول و احکام اسلام، به این کشور اجازه می دهد در صحنه بین المللی جایگاه شایسته ای به دست آورد. مردم روسیه با علاقه تحولات در زندگی سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را دنبال می کنند که اطلاعات درباره تحولات در زندگی این کشور همسایه جنوبی ما همیشه مورد تقاضا قرار می گیرد.

سید محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه که با نصیحت های خردمندانه خود در آغاز انتشار مجله "ایران معاصر" سهم شخصی بزرگی ایفا کرد، تاکید می کند که احتیاج به این نوع نشریه از مدت ها قبل احساس می شد. مردم روسیه اغلب به نمایندگان ایران و به سفارت ایران مراجعه می کنند و خواهش می کنند مطالب حقیقی درباره واقعیات زندگی ایران و درباره سیاست داخلی و خارجی تهران به زبان روسی در اختیار آنها گذاشته شود.

رئیس نمایندگی دیپلماتیک از اینکه کسانی که ایران را حقیقتا می شناسند و نیز نویسندگانی که سعی می کنند درباره ایران حقیقت بیان کنند، در فعالیت این مجله مشارکت خواهند کرد، ابراز خرسندی کرد.

بدیهی است که انتشار مطالب آنها به خوانندگان روس کمک خواهد کرد همه تحولات مربوط به ایران را به صورت درست و بی طرف ارزیابی کنند.

الکساندر سادونیکوف دیپلمات نامدار و سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 20 سال از عمر خود را وقف توسعه روابط با ایران کرده است.

وی یادآوری می کند که ایران شناسی همیشه در چارچوب خاورشناسی روسی جایگاه ویژه ای داشته است. انتشار مجله "ایران معاصر" مورد تقاضای زندگی است و رویداد بسیار مبرمی است. سادونیکوف اظهار اطمینان و یقین کرد که خواننده بر روی صفحات این مجله مواد ارزنده ای برای تفکر و تحلیل فرآیندها در داخل ایران و پیرامون این کشور دریافت خواهد کرد.

در این مجله مسائل همکاری بازرگانی و اقتصادی بین روسیه و ایران جایگاه قابل توجهی به خود اختصاص داده است.

الکساندر کارپیچ معاون رئیس بخش روسی کمیسیون مشترک دائمی همکاری های بازرگانی و اقتصادی بین روسیه و ایران، معاون مدیر اداره کشورهای آسیا و آفریقا در وزارت توسعه اقتصادی روسیه، در این مورد ارزیابی های تحلیلی خود را بیان می کند.

وی تاکید می کند که ایران شریک بازرگانی بزرگ روسیه است. این نه تنها یک کشور همسایه است که مسیرهای مهم ترانزیتی از خاک آن می گذرند بلکه بازار وسیعی برای کالاهای روسی است. تعامل با جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز باعث تقویت امنیت انرژتیک منطقه می شود. سرمایه گذاری های متقابل دو کشور برابر 1.7 میلیارد دلار است. از سوی دیگر، ابعاد جاری همکاری های مالی، بازرگانی- اقتصادی و فنی بین روسیه و ایران جوابگوی امکانات بالقوه دو کشور نیست.

این مجله ناگزیر به یکی از صفحات مهم توسعه انرژی هسته ای ایران اشاره کرده و آن پایان ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است. از قرار معلوم، ساخت این نیروگاه پروژه روسی بود که توسط شرکت دولتی "روس اتم" اجرا شد.

مجله "ایران معاصر" در تلاش خود برای انعکاس جوانب بسیار جالب ولی کمتر شناخته شده زندیگ ایران و تقدیم جنین مطالبی به خوانندگان خود ، به انعکاس رایج ترین خصوصیات اخلاقی ملی ایرانیان پرداخت. خانم نادژدا کوورکوا، مفسر شبکه تلویزیونی "راشا تودی" ملاحظات و معلومات خود را درباره ایرانیان با خوانندگان مجله در میان گذاشته و به استعداد عجیب ایرانیان برای تنظیم زندگی خود در همه شرایط اشاره کرد. موجبات مشخص تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ملی ایرانیان (فارس ها ) این پدیده را به وجود آورده است. خارجیانی که اخلاق ایرانیان را نمی داند ، گاهی نمی فهمند چرا ایرانیان بدون ترس و پریشانی افکار با مشکلات و خطرات برخورد می کنند.

نگارنده این مطلب خاطرنشان می کند که زندگی ایرانیان از یک سری ارکان و اصول غیر مکتوب برخوردار است. اولا ایرانیان از مرگ نمی ترسند و آن را مهمترین مرز زندگی خود می دانند. کشته شدن در زمان جنگ افتخار ویژه ای محسوب می شود زیرا از نظر ایرانیان، این شخص شهید شده و جان خود را فدای امر مقدس کرده است. ایرانیان از حس نیرومند غرور ملی برخوردارند. آنها کشور خود را پیشگام اخلاقی جهان می دانند که قادر است اهداف بلندی تعیین کند و به این اهداف دست یابد.

جالب توجه است که ایرانیان به توسل به زور متمایل نیستند ولی در صورت برخورد با چالش زورگویانه، می توانند با تمام توان خود به متجاوز پاسخ دهند. دین و شرع بخش طبیعی زندگی روزمره ایرانیان را تشکیل می دهد.

دیانت عمیق، نیاز و حرکت روحی آنهاست. میهن دوستی ایرانیان به معنی نه تفوق بر دیگران بلکه افتخار به کشور خود است. همین ذهنیت معاصر ایرانیان باعث شده است که فناوری های تخریبی، مبارزه در راه آزادی های لیبرال، وسوسه مواد مخدر، تبلیغات غربی "روابط جنسی آزاد" و چشم پوشی از رفتار اقلیت های جنسی بی نتیجه بماند. هم تهدید با توسل به زور و هم وسوسه های اغوا کننده لیبرال در سطح ناخودآگاه توسط ایرانیان رد می شود و باعث یکپارچگی بیشتر ایرانیان می شود. پاسخ ایرانیان اغلب خیلی جدی و ناگهانی است. بسیار ساده اندیش هستند این دسته از تحلیلگران و مخالفان ایران که اعتقاد دارند که این گونه چالش ها و وعده ها نقش وسیله مشوق سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دموکراسی غربی را ایفا خواهند کرد.