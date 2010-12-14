88 درصد نازل های سوخت لرستان تایید شد

محمد رضا واعظی پور در این ابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در هشت ماه در هشت ماه نخست سالجاری در قالب برنامه های استاندارد لرستان یک هزار و 745 نازل سوخت در سطح استان مورد کنترل و بازرسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تایید 88 درصد این نازلهای سوخت، یادآور شد: این در حالیست که در برنامه سالیانه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان پیش بینی 900 مورد بازرسی و کنترل صحت عملکرد نازل های سوخت شده بود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان خاطر نشان کرد: خوسبختانه با همکاری خوب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تاکنون دو برابر برنامه سالیانه در این حوزه محقق شده است.