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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

واعظی پور:

88 درصد نازل های سوخت لرستان تایید شد

88 درصد نازل های سوخت لرستان تایید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان گفت: 88 درصد نازل های سوخت این استان از حیث صحت عملکرد مورد تایید قرار گرفت.

محمد رضا واعظی پور در این ابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در هشت ماه در هشت ماه نخست سالجاری در قالب برنامه های استاندارد لرستان یک هزار و 745 نازل سوخت در سطح استان مورد کنترل و بازرسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تایید 88 درصد این نازلهای سوخت، یادآور شد: این در حالیست که در برنامه سالیانه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان پیش بینی 900 مورد بازرسی و کنترل صحت عملکرد نازل های سوخت شده بود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان خاطر نشان کرد: خوسبختانه با همکاری خوب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تاکنون دو برابر برنامه سالیانه در این حوزه محقق شده است.

کد مطلب 1210785

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