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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

انتشار فراخوان عکس عاشورایی در اهواز

انتشار فراخوان عکس عاشورایی در اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: نخستین فراخوان عکس عاشورایی در اهواز از سوی فرهنگسرای مهدیه کوت ‌عبدالله اهواز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، این مسابقه عکاسی با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و جذب جوانان به موضوعات محرم و فلسفه‌ قیام امام حسین (ع) در کوت عبدالله اهواز برگزار می ‌شود.

علاقمندان به شرکت در این فراخوان می ‌توانند آثار خود را با دوربینهای عکاسی و گوشیهای تلفن همراه با موضوع محرم از تا 25 آذرماه به فرهنگسرای مهدیه کوت‌ عبدالله تحویل دهند.

نتایج این فراخوان نیز در نمایشگاه عکس عاشورایی طی دو روز از دوم تا چهارم بهمن‌ ماه در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

همچنین، به آثار برگزیده در نمایشگاه عکس عاشورایی جوایزی اعطا می ‌شود.
 
کد مطلب 1210799

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