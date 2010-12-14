به گزارش خبرگزاری مهر، چین ، میزبان بازی ها، با کسب 43 مدال طلا، 22 نقره، 18 برنز و مجموع 83 مدال در رتبه نخست جدول رده بندی توزیع مدال ها قرار دارد. ژاپن با 9 مدال طلا، 14 نقره و 6 برنز و مجموع 29 مدال در جایگاه دوم است و ایران با 7 طلا، 6 نقره و 7 برنز در رتبه سوم ایستاده است.

بر پایه این گزارش، کره جنوبی با 5 طلا، 9 نقره و 10 برنز در جایگاه چهارم قرار دارد و چین تایپه ، تایلند و هنگ کنگ جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

طلایی های ایران تا پایان روز دوم مسابقات به این شرح هستند: شاهین ایزدیار در ماده 100 متر آزاد کلاس S10 مسابقات شنا، وحید کشتکار در ماده 400 متر آزاد کلاس S12 مسابقات شنای نابینایان، رمضان صالح‌نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان، عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر کلاس تی 46 رقابت‌های دوومیدانی ، عرفان حسینی در رقابت‌های پرتاب نیزه و حمزه محمدی در پاورلیفتینگ به مدال طلا رسیده‌اند.