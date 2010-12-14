به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه پیشفروش ساختمان بهمنظور تسهیل و ایجاد انضباط و ثبات در امور مربوط به انعقاد قراردادهای پیشفروش در تاریخ 10/4/1387 اعلام وصول گردید. در تاریخ 7/5/1387 کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و پس از تأخیر 2 ساله در تاریخ 18/1/1389 به تصویب کمیسیون رسید.
سپس در تاریخ 24/5/1389 در صحن علنی مطرح و به تصویب نمایندگان رسیده و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. این مصوبه در تاریخ 6/6/1389 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و همکنون جهت اصلاح به کمیسیون مربوطه اعاده گردیده است. ذیلاً به بررسی ایرادات شورای نگهبان و ارائه پیشنهادات اصلاحی میپردازیم.
ایراد اول
ماده (6) درصدد آن است که وجه التزام مشخصی را بهمنظور تأخیر در انجام تعهد از جانب پیشفروشنده به نفع پیشخریدار معین نماید. مؤید این امر آنکه در صدر ماده آمده است: «چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشفروش شده را تحویل پیشخریدار ندهد...». درحقیقت تعیین وجه التزام قانونی بهمنظور تأخیر در انجام تعهد، مانع اعمال خیار فسخ در موردی که تعهد بهطور کلی اجرا نگردد نخواهد بود.
با این حال جهت رفع ابهام مطروحه پیشنهاد میگردد عبارت «اعمال این ماده مانع اعمال حق فسخ برای پیشخریدار در مواردی که اجبار پیشفروشنده به انجام تعهد امکانپذیر نباشد، نخواهد بود» بهعنوان تبصره اضافه گردد.
شورای محترم نگهبان با بیان این ایراد در حقیقت فلسفه وجودی تمامی مواد این مصوبه را زیر سؤال برده است. با این توضیح که قانونگذار با تصویب این مصوبه درحقیقت بنا به اقتضائات اجتماعی در عرصه قراردادهای پیشفروش ساختمان، مجدانه قصد ورود به حریم قراردادهای خصوصی اشخاص و تحدید شرایط آن را داشته است. رفع ایراد مذکور در بند «2»، به معنی حذف مواد مورد ایراد بوده و تبعاً موجب نقض اغراض قانونگذار در تصویب این مصوبه خواهد بود. با عنایت به اینکه ورود در تمامی ایرادات مذکور در این بند در حیطه مسائل فقهی بوده و به متخصصین این امر واگذار میگردد.
شورای محترم نگهبان ممنوعیت مقرر در قسمت اخیر ماده (11) مصوبه را به لحاظ مداخله در حریم قراردادهای خصوصی اشخاص، خلاف موازین شرع قلمداد نموده است. جهت رفع ایراد مذکور با وحدت ملاک از ماده (2) مصوبه حاضر، که اشتراط برخی از ضروریات را در قرارداد پیشفروش الزامی نموده است و ماده مذکور مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است، پیشنهاد میشود عبارت «در قرارداد باید شرط شود» پیش از عبارت «حد اقل ده درصد» اضافه گردد.
ایراد شورای محترم نگهبان مربوط میگردد به خلاف شرع بودن حکم ایجاد مسؤلیت تضامنی برای پیشخریدار و منتقلالیه. این ایراد از آن جهت وارد گردیده است که در حقیقت پیشخریدار، طرف قرارداد با پیشفروشنده قرار گرفته است و در این میان مسؤلیتی متوجه شخص ثالث نخواهد بود.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان پیشنهاد میگردد عبارت «و انجام کلیه تعهدات قراردادی» پس از عبارت «انتقال قطعی واحد پیشفروش شده» اضافه گردد.
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