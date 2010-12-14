حماس در تصمیمات خود استقلال تام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه با سخنرانی در مراسم سالروز تاسیس جنبش حماس اظهار داشت: علیرغم فشارها و توطئه های موجود حماس هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و این جنبش پرچمدار آزادسازی کل فلسطین خواهد بود.

وی در ادامه هرگونه دخالت کشورهایی همچون ایران، سوریه و ترکیه در امور حماس را تکذیب و بر استقلال تام این جنبش در تصمیم گیری های خود تاکید کرد.

هنیه خطاب به جنبش فتح اعلام کرد که کسانی در تصمیم گیری هایشان به دیگران وابسته هستند که منتظر اشاره آمریکا برای تحقق آشتی ملی فلسطین یا از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی هستند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به نوارغزه اظهار داشت: ما از این تهدیدات نمی هراسیم اما آنها را جدی می گیریم و ما ملتی آماده مقاومت هستیم.