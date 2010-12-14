اجرای گروه فیلارمونیک تهران در خیمه ها و نجواها

به گزارش خبرگزاری مهر تالار وحدت در هفتیمن شب میزبان "روبرتو چرتی" رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا بود که برای تماشای ویژه برنامه "خیمه ها ونجواها " به این تالارآمده بود.



رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا ضمن بازدید از خیمه های برپا شده در محوطه تالار وحدت به تماشای پرده خوانی مرشد "محسن میرزا علی" نشست .



هفتمین شب اجرای "خیمه ها ونجواها" با تلاوت قرآن کریم بر اساس لحن ماهور لری آغاز و با چاووش خوانی میدانی سمنان، روایت شب هفتم، پیش خوانی شب هفتم، خوشامد گویی مدیر اجتماع آیینی- رامین حیدری فاروقی - سوگینه فارس بر اساس آواز سرکوهی و ... ادامه یافت.



اُشتُلُم خوانی همراه با طبل وسنج مازندران ، سوگینه گوشی و ... نیز از دیگر برنامه های بود که در بخش اول این ویژه برنامه توجه سوگواران را به خود جلب کرد.



بخش دوم این ویژه برنامه مراسم آیینی – موسیقیایی امام خوانی نوروزی را این بار با لحن سلسه جبال البرز در بر می گرفت که پس از اجرای سوگینه مازندران مراسم کرب زنی وسوگینه قشقایی اجرا شد.



اجرای ویژه برنامه "خیمه ها ونجواها" به همت بنیاد رودکی از 16 آذر (اول محرم) در تالار وحدت آغاز شده و تا شام غریبان (شب عاشورا ) ادامه خواهد داشت.

