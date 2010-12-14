قهرمانان گوانگجو برای انتخاب محل مسکن به صندوق بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عاصمی روز سه شنبه درباره تحویل مسکن به قهرمانان شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در گوانگجو گفت: ملی پوشان طلایی هنوز به ما مراجعه نکرده اند، آنها باید به دفتر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی مراجعه کنند.

وی در مورد محل مسکن قهرمانان گفت: محل این پروژه ها در 4 نقطه اطراف تهران است. ملی پوشان طلایی باید برای انتخاب محل مسکن های خود به دفتر صندوق بیایند تا ما آنها را به سازمان مسکن شهرسازی معرفی کنیم و روند واگذاری به آنها طی شود. قول داده ایم ورزشکاران هیچ مبلغی را به عنوان پول پیش پرداخت نکنند. همه هزینه ها با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان است.

عاصمی درباره برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان شانزدهمین دوره بازی های آسیایی بلافاصله پس از بازگشت ورزشکاران از گوانگجو تاکید کرد: مجری برگزاری مراسم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بود. رئیس سازمان تربیت بدنی در زمان ورود به فرودگاه اعلام کرد که در اولین فرصت با حضور رئیس جمهور این مراسم برگزار می شود. تصمیم گیرنده سعیدلو بود. در این مراسم فقط به مدال آوران طلایی پاداش ها را پرداخت کردیم چون حمل و نقل پاداش ها برای ما سخت بود. شنبه هفته آینده جوایز برای تحویل به ورزشکارانی که عناوین دوم و سومی را دارند، آماده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پاداش ها به فدراسیون ها پرداخت می شود، تصریح کرد: خیر، جوایز فقط به خود ورزشکاران واجد شرایط داده می شود. به فدراسیون یا شخص معرف پاداش ها را تحویل نمی دهیم. هم اکنون جوایز همه مدال آوران تهیه شده و آماده است ولی چون تعداد ورزشکاران زیاد است، قرار است، ابتدا به مدال آوران نقره انفرادی جوایز پرداخت شود و پس از آن به مدال آوران برنز رشته های انفرادی و سپس جوایز در بخش تیمی به مدال آوران اهدا شود. هیچ مشکلی برای دادن جوایز نداریم. فقط برای توزیع و پاسخگویی به ورزشکاران مشکلاتی وجود دارد که آن هم به دلیل قابل توجه بودن رقم آن است.

رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با بیان این که حمایت از قهرمانان به صورت جدی در دستور کار سازمان تربیت بدنی و صندوق قرار گرفته است، اظهار داشت: برنامه ریزی کردیم که بلافاصله حقوق مدال آوران گوانگجو را نیز پرداخت کنیم. قهرمانان گوانگجو مدارک کامل خود را برای تشکیل پرونده به صندوق بیاورند تا حقوق خود را از آذرماه براساس مبنای جدید دریافت کنند. به طور میانگین افزایش حقوق 4 برابری و در برخی موارد 9 برابری را نسبت به گذشته داشتیم.

عاصمی با بیان این که از آبان ماه حقوق جدید قهرمانان المپیک به آنها پرداخت شده است، گفت: از آذرماه یا دی ماه و به محض این که مدارک قهرمانان پارالمپیکی تکمیل شود، حقوق جدید به آنها اختصاص خواهد یافت. پس از آن هم به سراغ قهرمانان بازی های آسیایی و مسابقات جهانی خواهیم رفت. همه مدارک تا پایان سال تکمیل می شود تا همه قهرمانان بتوانند طبق آیین نامه حقوق جدید خود را دریافت کنند.

وی با بیان این که طبق آیین نامه جدید ورزشکاران می توانند هر دو سال یکبار به صورت رایگان به همراه خانواده هایشان از تورهای سیاحتی زیارتی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: ما 27 نوع خدمات به قهرمانان و پیشکسوتان ارایه می دهیم ، پرداخت حقوق یکی از خدمات ماست. متاسفانه در گذشته از برخی ورزشکاران حتی پرونده ای هم موجود نیست. با تکمیل پرونده ها امیدواریم بتوانیم خدمات بهتری ارایه دهیم از جمله این خدمات هم می توان به اختصاص تورهای سیاحتی زیارتی هر دو سال یکبار برای قهرمانان به همراه افراد تحت تکفل آنها به صورت رایگان اشاره کرد.