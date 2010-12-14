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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

مقابله با خرافات تنها با عمل به سیره امام حسین (ع) میسر است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان گفت: مقابله با خرافات در عزاداریها تنها با بکارگیری و عمل به سیره امام حسین (ع) امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده عصر سه شنبه در جمع سوگواران حسینی با اعلام اینکه عزاداری ماه محرم باید الهام گرفته از سیره اهل بیت (ع) باشد، افزود: ماه محرم فرصتی مناسبی برای ارتقای سطح آگاهی و میزان معرفت مردم نسبت به احکام و ارزشهای دینی و اسلامی است باید از این ظرفیت عظیم استفاده بهینه شود.

وی اظهارداشت: روحانیون باید با ایجاد رابطه و پیوند با مردم، پیامهای عاشورا را برای تمامی اقشار با زبان ساده و فراگیر مطرح کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان گفت: محرم فقط ماه گریه و زاری نیست بلکه مردم در این ماه پر عظمت باید در پای منبرها معارف دین را فرا بگیرند.

وی ادامه با بیان اینکه ایام محرم کلاس پایداری و مقاومت و نیل به اهداف دین است، بر لزوم احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

کد مطلب 1210833

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