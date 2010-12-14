به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی طاییزاده بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل کمیته آموزش ICDL در مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: با توجه به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ابزار کامپیوتر در آموزش، دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران آموزش ICDL به خواهران طلبه و کادر مدارس را در دستور کار قرار داده است.
وی از تهیه کتابهای آموزشی با عنوان کلید حاوی آموزش ICDL خبر داد و اظهار داشت: عناوین این کتابها شامل ورد، ویندوز، رفع اشکال، اینترنت، ایمیل، تایپ 10 انگشتی و وبلاگ میشود.
مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه DVD آموزشی ICDL نیز تهیه شده است، ادامه داد: برخی جزوات آموزشی در زمینه وبلاگنویسی، آموزش سامانه وبلاگ مدارس علمیه و پست الکترونیک به همراه سایر اقلام آموزشی به مدارس علمیه ارسال خواهد شد.
وی ارسال بستههای آموزشی را بر اساس درخواست مدارس و اعلام نیاز آنها برشمرد و اضافه کرد: در این زمینه دورههای آموزشی ویژه طلاب در نظر گرفته شده است که در مناطق اجرا خواهد شد.
طاییزاده با بیان اینکه اولین دوره از این کارگاههای آموزشی در منطقه پنج حوزههای علمیه خواهران (استانهای مازندران وگلستان) برگزار خواهد شد، خاطرنشان ساخت: این کارگاه شامل دو بخش نظری و عملی میشود که در بخش نظری ضمن مرور به مباحث، به سئوالات کاربران پاسخ داده میشود و در بخش عملی مباحث به صورت عملی ارائه میشود.
مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه از شرکتکنندگان در این دورهها آزمون نیز به عمل خواهد آمد، یادآور شد: از شرکتکنندگان در دوره، آزمون ورودی به عمل میآید تا میزان آشنایی آنها با مفاهیم ICDL به دست آید.
وی افزود: پس از اجرای سرفصلهای نظری و عملی نیز آزمونی در میان شرکتکنندگان به عمل میآید تا میزان اثربخشی این دوره سنجیده و به افرادی که نمره مطلوب را کسب کرده باشند، گواهینامه پایان دوره اعطا شود.
طاییزاده ادامه داد: این طرح در مرحله فعلی در مورد کادر مدارس علمیه خواهران اجرا میشود و سپاس در میان طلاب به اجرا درمیآید.
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