ادله فنی و کارشناسی در احداث منوریل قم باید مبنای کار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، استاندار قم در جلسه سازمان قطارشهری که با حضور سردار رویانیان، شهردار و رئیس شورای شهر قم برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: قم به عنوان کلانشهری با جمعیت قریب به یک میلیون نفر و میزبانی خیل عظیمی از زوار و مسافرین‌، نیازمند استفاده از خطوط ریلی است که در این راستا طرح‌های مترو و منوریل در شورای عالی ترافیک کشور تصویب و در حال اجراست.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور، منوریل را یک پروژه ضروری برای قم عنوان و افزود: در باب ضرورت و اهمیت این پروژه مهم و کلیدی جای هیچ شک و تردیدی نیست اما در خصوص جزییات و چگونگی اجرای طرح اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌بایست ادله فنی و کارشناسی مبنای عمل قرار گیرد.



استاندار قم بیان داشت: اگر چه بسیاری از مخالفت‌ها با این پروژه از سر دلسوزی و حسن نیت است اما طرح برخی نقطه نظرات و اشکالات غیر کارشناسی و اصرار بر این موضع، غیرقابل پذیرش و تأمل برانگیز می‌باشد.



موسی‌پور با تأکید بر لزوم اجرایی شدن منوریل در موعد زمانبندی شده تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح می‌بایست با جدیت دنبال گردیده و به هیچ وجه نباید وقفه‌ای در مسیر پیشرفت پروژه‌های منوریل و مترو ایجاد گردد.



در این جلسه سردار رویانیان رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل کشور نیز در سخنانی با اشاره به اهتمام جدی دولت نسبت به حل مشکلات استان قم، بر ضرورت تلاش در جهت اجرای طرح های ریلی شهر مقدس قم و تسریع در انجام عملیات پروژه منوریل تأکید کرد.



قم اولین شهر داوطلب برای اجرای پروژه منوریل در کشور است



همچنین شهردار قم در این نشست با بیان اینکه منوریل از بهترین پروژه‌هایی است که تاکنون در قم به حالت اجرا درآمده است اظهار داشت: اولین شهر داوطلب اجرای این پروژه در کشور، شهر قم بود و امروز ما همچنان از آن حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم که به بهترین نحو و با کمترین حواشی به مرحله اجرا برسد.



رئیس شورای شهر نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای پروژه منوریل اظهار داشت: شاید بعضی نمی‌خواهند منوریل در قم با سرعت ساخته شود چرا که جلوی دید مردم بوده و آثار مثبت آن را همگان می‌بینند.



در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، بر اجرای فاز 2 منوریل تأکید و در مورد چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) تصمیماتی اتخاذ شد.