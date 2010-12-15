مطبوعات کرج کمبود رسانه بصری در البرز را پر کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کاوه حدادپور شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اسلامی استان البرز در محل استانداری افزود: خلایی در خصوص رسانه های نوشتاری و دیجیتالی در استان البرز نداریم اما همچنان جای خالی رسانه بصری در این استان محسوس است.

وی ادامه داد: هنوز زمینه کامل برای شکل گیری رسانه تصویری در استان البرز فراهم نشده البته رادیو البرز هم می تواند بخشی از خلاهای ناشی از این امر را پر کند.

این مسئول بیان کرد: رسانه همواره نقش قابل توجهی در امر اطلاع رسانی و حل مشکلات دارند که این امر، اهمیت وجود رسانه را بیش از پیش آشکار می کند.

مطبوعات کرج می توانند بسیار قوی و کارشناسانه عمل کنند

حدادپور اضافه سکرد: مطبوعات کرج در سالهای فعالیت خود نشان داده اند که می توانند بسیار قوی و کارشناسانه عمل کنند و امیداریم که این امر همواره تداوم داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین رسانه ها در زمینه پوشش خبری مسائل خبری نقش بسیار قابل توجهی داشته اند و امیداریم که فعالیتهای آنها در این زمینه همواره از کیفیت مطلوب و قابل توجه برخوردار باشد.

این مسئول یادآور شد: چند روز دیگر قرار است سفر رئیس جمهور به استان البرز انجام شود که رسانه های این استان در پوشش خبری این امر مهم نقش بسزایی دارند و از آنها انتظار تداوم همکاری و تعامل داریم.

مدیران دستگاه های البرز برای فراهم کردن زمینه سفر وارد عملی می شوند

حدادپور گفت: مدیران دستگاه های استان البرز برای فراهم کردن زمینه های سفر رئیس جمهور به این استان وارد عمل خواهند شد و از روز شنبه برای انجام امور مربوطه به دستگاه های مورد نظر مراجعه خواهند کرد.

مدیرکل اداری مالی استانداری البرز اضافه کرد: لازم است این مدیران در زمان مقررشده در دستگاه مربوطه حضور داشته باشند و در صورت امکان، دو ساعت قبل از زمان تعیین شده در محل حضور یابند.

حدادپور ادامه داد: عدم حضور هریک از مسئولان ذیربط در دستگاه های یادشده، به مصوباتی که قرار است برای استان البرز گرفته شود، ضربه می زند و باید از به وجود آمدن این مشکل جلوگیری کنیم.

دیدار با کارگروه فرهنگ و هنر طی سفر انجام می شود

وی خاطرنشان کرد: در طی سفر رئیس جمهور به استان البرز قرار است برنامه های مختلفی اجرا شود که دیدارهای مردمی، دیدار با کارگروه فرهنگ و هنر و دیدار با منتخبین، بخشی از این برنامه ها خواهد بود.

این مسئول گفت: به دلیل کمبود هتل در کرج، لازم است ادارات از هم اکنون، اسامی مهمانسراهای خودرا به استانداری اعلام کنند تا بتوانیم در صورت امکان از این مراکز برای اسکان مهمانهای سفر رئیس جمهور به استان البرز استفاده کنیم.

وی یادآور شد: همچنین باید لیست خودروها نیز اعلام شود تا بتوانیم از این خودروها برای جابجایی مهمانها استفاده کنیم و مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

حدادپور اضافه کرد: در این زمینه به حدود 200 خودرو نیاز داریم و لیست آنها باید در اسرع وقت از سوی دستگاه ها اعلام شود.

وی عنوان کرد: البته این خودروها مصادره نخواهد شد پس از اتمام سفر رئیس جمهور به دستگاه ها پس داده خواهد شد که از این نظر نگرانی وجود ندارد.

مدیرکل اداری مالی استانداری البرز افزود: در عین حال لازم است خبرنگارانی که قرار است پوشش خبری برنامه سفر را داشته باشند، در اسرع وقت یعنی صبح شنبه، معرفی نامه خود را ارائه دهند تا مشکلی برای حضور آنها در برنامه پیش نیاید.

حدادپور اضافه کرد: پیشاپیش از زحمات خبرنگارانی که به پوشش خبری برنامه سفر خواهند پرداخت، تشکر می کنیم و امیدواریم همواره تعامل خوبی با دستگاه ها داشته باشند.