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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

هیئت دولت در هشتادو دومین سفر استانی خود به البرز سفر می کند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات مردمی سفرهای ریاست جمهوری گفت: ریاست جمهوری و هیئت دولت در هشتادو دومین سفر استانی خود به البرز سفر می کند و دستگاه ها باید برای این سفر خود را آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عادل محمدیان عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری البرز که با موضوع سفر قریب الوقوع هیئت دولت به کرج تشکیل شده بود، اظهار داشت: سفر هشتاد و دوم دولت هفته آینده به استان البرز آغاز می شود و در ایام سوگواری به استان حسینی سفر می شود و این در حالیست که برخی در گذشته انجام سفرهای استانی را ناشدنی می دانستند.

وی افزود: در دور سوم سفرها ریاست جمهوری در مرکز استان مستقر هستند که اهم این برنامه ها دیدار مردمی است و با توجه به سبقه فرهنگی این سفر ریاست جمهوری در قالب کارگروه فرهنگی به استان سفر می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوعات  مختلف فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد و این جلسه از جلسات ویژه سفر به شمار می رود، دیدار با مدیران، منتخبان استان و نخبگان از جمله برنامه های این سفر است.

وی گفت: با توجه به تمرکز ریاست جمهوری در مرکز استان نمایندگان هیئت دولت از وزرا و معاونان به شهرها و شهرستانها سفر می کنند.

محمدیان بیان کرد: پیگیری مصوبات سفرهای اول و دوم از جمله موضوعات مهمی است که در سفر به البرز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: شورای اداری هر شهرستان با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، می توانید مواردی را به وزرا برای تصویب پیشنهاد دهید.

این مسئول تاکید کرد: در ملاقات رو در رو نمایندگان ریاست جمهوری و مردم تلاش شود این جلسه به مسائل عمومی پرداخته شود.

وی بیان کرد: در دور سوم سفرها برای هر دستگاهی ستادی در نظر گرفته شد آموزشهای لازم داده شده است از تجربیات سایر استانها بهره بگیرید.

محمدیان گفت: سامانه الکترونیک مردم و دولت در اکثر استانها فعال شده و در البرز به دلیل تازه تاسیس بودن این استان این سامانه راه اندازی نشده و باید زمینه ایجاد آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی ستادها مراجعه کنندگان بسیاری دارند همانند نهادهای حمایتی که باید همزمان با سفر برای پاسخگویی مردم تعداد نیروها و اتوماسیون اداری بسیج شود.

وی گفت: بحث آزادی زندانیان در ستادی ویژه بررسی می شود و زندانیان بسیاری مورد عفو قرار می گیرند.

کد مطلب 1210873

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