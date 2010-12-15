فاجعه انسانی در غزه در حال وقوع است

حاکم علیزاده رئیس سازمان غیر دولتی شهر باکو از کشور آذربایجان و از اعضای کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: امام حسین (ع) در مقابل ظلم و ظالمان ذره ای تسلیم نشد و با ترجیح عزت به ذلت، شعار "هیهات منا الذله" را سر داد و ما نیز که شیعه و پیرو او هستیم هر جا که مظلومی باشد باید به یاریش بشتابیم.

علیزاده ادامه داد: کربلای امروز، غزه، قره باغ، افغانستان، عراق و کشمیر است و امیدواریم با یاری خداوند در این راه پیروز باشیم.

وی با بیان اینکه یک فاجعه انسانی در غزه رخ داده است، اظهار داشت: اسرائی و صهیونیست دو سال است که مردم مظلوم غزه را زندانی و محاصره کرده است و غزه شهیدان بسیاری در این راه داده است و ما باید خاک غزه را از دست دشمنان آزاد کنیم.

عضو کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه افزود: مردم غزه طی 60 سال شهیدان بسیاری در این راه داده اند و آیندگان خود قضاوت خواهند کرد که چه کسانی راه حق را پیموده اند.

علیزاده خاطر نشان کرد: ما هر کاری انجام دهیم نمی توانیم این فاجعه انسانی را جبران کنیم اما حتی دعای ما کمک و التیامی به دلهای دردمند آنهاست و هر انسانی هر کاری که از دستش بر می آید باید انجام دهد.

وی گفت: هدف ما این است که در کنار مردم مظلوم غزه باشیم و صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانیم.

عضو کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه اظهار داشت: زمانی که ظلم اسرائیل و صهیونیست ها به مردم غزه را دیدم تصمیم گرفتم که به این کاروان بپیوندم تا بتوانم کمکی در راه جلوگیری از محرومیت و مظلومیت آنان انجام دهم.

علیزاده گفت: هدف دوم ما اینست که وجدان دولت هایی که از دموکراسی و عدالت دم می زنند را بیدار کنیم و به آنها بگوییم که در دنیا کشورهایی همچون عراق، افغانستان و فلسطین وجود دارد که در زیر بار ظلم سلطه گران قرار داردند و نباید مظلومیت آنها نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه سازمان غیر دولتی شهر باکو یک تشکیلات فرهنگی و دینی است، خاطرنشان کرد: ما در باکو کنفرانس بزرگی جهت حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار کردیم تا حمایت خود را از انان اعلام کنیم.

حاکم علیزاده یادآور شد: بسیاری از مردم کشور آذربایجان و شهر باکو خواستار پیوستن به کاروان آزادی غزه بودند اما به دلیل وجود محدودیت های موجود این امر امکان پذیر نشد چرا که تعدادی نیز در کشور ترکیه و سوریه به این کاروان خواهند پیوست و اعضای کاروان رفته رفته زیاد می شود.

عضو کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه تصریح کرد: فرقی نمی کند که یک نفر یا صد نفر با این کاروان همراه شوند بلکه مهم اینست که مردم دنیا ظلم اسرائیل به مردم غزه و سایر کشورها را بفهمند و به اسرائیل و صهیونیست ها لعنت بفرستند.

علیزاده گفت: من فرزندانم را در باکو تنها گذاشته ام با ایه هدف که تا به یاری حق بشتابم و در این راه شهید شوم و امیدوارم در آینده تمام ملتهای در بند اسرائیل و صهیونیست آزاد شوند.

کاروان آسیایی همبستگی آزادی به منظور حمایت از مردم غزه و امدادرسانی به آنها حرکت خود را از دهلی نو (هند) آغاز کرده و با گذر از کشورهایی چون پاکستان، نپال، مالزی، بنگلادش، ژاپن وارد ایران شده است و پس از عبور از ترکیه به سوریه رفته و از آنجا عازم غزه می‌شود.

این کاروان در ایران در شهرهای زاهدان، کرمان، اصفهان، قم، تهران و تبریز برنامه خواهد داشت و سپس وارد ترکیه می شود و از ترکیه به سوریه خواهد رفت و از سوریه به وسیله کشتی به مصر می رود و از آنجا از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می شود.