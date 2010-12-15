ساخت راه آهن اراک - خسروی از طریق فاینانس در هیئت دولت به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ابراهیم عزیزی شامگاه سه شنبه در سفر به کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای اتصال راه آهن غرب کشور از اراک به کرمانشاه و از کرمانشاه به خسروی از طریق منابع فاینانس در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

اعتبار لازم برای احداث ترمینال پروازهای خارجی در فرودگاه کرمانشاه تامین می شود

وی همچنین از انجام اقدامات لازم برای توسعه فرودگاه کرمانشاه خبر داد و افزود: برای احداث ترمینال پروازهای خارجی و همچنین ایجاد باند دوم پروازی فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه اعتبارات لازم را تامین خواهیم کرد و برای توسعه این فرودگاه مشکل تامین اعتبار وجود نخواهد داشت.

عزیزی خاطرنشان کرد: امیدواریم با این گونه اقدامات دولت عدالت محور بیش از پیش شاهد شکوفایی و تعالی منطقه غرب کشور بویژه استان کرمانشاه باشیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه دولت بر این است که یک جهش توسعه ای و پیشرفت معناداری در استان کرمانشاه ایجاد شود،گفت: مردم کرمانشاه مردمی با ایمان، باصفا، شهید پرور، حافظ ارزشهای اسلامی و یاور رهبری هستند بنابراین خدمت به این مردم بزرگترین توفیق ممکن است.

وی ادامه داد: دولت تمام تلاش خود را دارد که به نحوی از مردم این دیار که نقش بی نظیری در دوران دفاع مقدس ایفا کرده اند، انجام دهد.

عزیزی با بیان اینکه وجب به وجب خاک این استان، مملو از عطر و یاد شهدا است، گفت: استان کرمانشاه با مردم مقاوم و شهیدپرورش دارای ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه ای در تمامی بخش ها و زمینه هاست، لذا دولت بر این است که یک جهش توسعه ای و پیشرفت معناداری در این استان ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: دولت تلاش می کند که ایجاد اشتغال را به جایی رساند که دیگر خانواده ای نباشد که دغدغه اشتغال در آن وجود داشته باشد.