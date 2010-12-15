مشکلات ترافیکی محلات قدیمی آمل رفع شد

ولی الله قادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعریض این خیابان از آرزوهای دیرینه اهالی این محله و دسته های عزاداری بود.

وی اظهار داشت: خیابان نیاکی محله آمل یکی از مسیر های تاریخی دسته روی روز عاشورا در آمل است که به دلیل باریک بودن این خیابان تردد دسته های عزاداری آمل که شرایط متفاوتی با سایر شهرهای استان مازندران دارد با مشکل مواجه می کرد.

قادی اجرای این تعریض را موجب خشنودی شهروندان و عزاداران حسینی دانست و گفت: این اقدام شهرداری آمل به طور قطع مشارکت مردمی را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه اجرای این تعریض حدود 3 ساعت به طول انجامی ، تصریح کرد: دو موافقت دیگر از ساکنان نیاکی محله صورت گرفت که طی آن رانندگان وسایل نقلیه با دید بهتری رانندگی خواهند کرد.

سرپرست شهرداری آمل با اشاره به اینکه مشارکت مردمی شرط تأثیر گذار در تعریض محله های قدیمی محسوب می شود ، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حضور و اقدام جهادی مدیران عامل ، مسئولان دوایر و کارکنان شهرداری در اجرای این تعریض حس مشارکت جویی ساکنین نیاکی محله را برانگیخت.

قادی تخریب یک باب مغازه و دیوار های مزاحم در ضلع شرقی این خیابان را اقدام نخست شهرداری عنوان کرد و گفت: امید است دو تعریض دیگر با مشارکت ساکنین محله تا روز عاشورا به اجرای 100 در صدی برسد.

وی با بیان اینکه بخشی از محله های قدیمی آمل در بافت فرسوده قرار دارند، تاکید کرد: این بهترین فرصت برای شهروندان است تا از تسهیلات تخصیصی و تخفیف ویژه پروانه ساختمانی برخوردار شوند.

بخشی از شهر 230 هزار نفری آمل در مناطق قدیمی این شهر واقع شده است.