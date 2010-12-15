سازمان ملل خواستار تصویب کنوانسیون حمایت از 214 میلیون مهاجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل، دبیرکل این سازمان در پیامی به مناسبت روز بین المللی مهاجرت (18 دسامبر برابر با 27 آذر) ضمن تاکید برکمک مهاجران به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، تمامی کشورهایی که تا کنون به "کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و خانواده ایشان" ملحق نشده اند را ترغیب نمود این کنوانسیون را امضا نمایند.



در پیام بان کی مون آمده که اقتصاد جهانی همچنان شکننده باقی مانده است و بحران های چند جانبه هنوز به وسیله 214 میلیون مهاجر در جهان احساس می شوند.



وی افزود: مهاجرت اگر ایمن و از راه کانال های قانونی باشد به نفع همه است. در عین حال فرصت ها برای مهاجرت قانونی درحال کم شدن و بیکاری فزاینده موجب تبعیض شده است.



این مقام خاطر نشان کرد: باید نقش اساسی که مهاجران در تقویت اقتصاد جهان ایفا می کنند را در این اوقات نامناسب به یاد آورد. مهاجران به رشد اقتصادی کمک، جوامع را از راه تنوع فرهنگی، دانش و تبادلات فنی تقویت و نهایتا در ساختار جمعیت مسن توازن ایجاد می کنند.



بان کی مون می گوید: در حالی که برای بسیاری مهاجرت تجربه ای مثبت وتوانمند کننده است، برای بسیاری از افراد دیگر با نقض حقوق بشر، وحشت و استثمار همراه است.



وی می گوید: در راستای حمایت از حقوق مهاجران "گروه جهانی مهاجرت" مشتمل بر 14 کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و بانک جهانی در ماه سپتامبر بیانیه مشترکی را جهت حمایت از حقوق بشر مهاجران صادر نمودند.