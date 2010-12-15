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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

در پی مرگ هالبروک/

"فرانک روجیرو" نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

"فرانک روجیرو" نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

در پی مرگ ناگهانی "ریچارد هالبروک" دیپلمات کهنه کار آمریکایی در زیر عمل جراحی، معاون وی به عنوان نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک روجیرو" که پیش از این به عنوان معاون هالبروک در امور افغانستان و پاکستان فعالیت می کرد، از سوی وزارت خارجه آمریکا به عنوان جانشین وی معرفی شد.

"فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت: سیاست آمریکا در افغانستان و پاکستان با وجود درگذشت هالبروک به راه خود ادامه می دهد.

ریچارد هالبروک 69 ساله روز جمعه گذشته در پی پارگی شریان آئورت (قلب) از کاخ سفید به بیمارستان دانشگاه جرج واشنگتن انتقال داده شد، اما تلاش پزشکان برای نجات وی نتیجه ای در بر نداشت.

کد مطلب 1210916

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