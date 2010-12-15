"فرانک روجیرو" نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک روجیرو" که پیش از این به عنوان معاون هالبروک در امور افغانستان و پاکستان فعالیت می کرد، از سوی وزارت خارجه آمریکا به عنوان جانشین وی معرفی شد.

"فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت: سیاست آمریکا در افغانستان و پاکستان با وجود درگذشت هالبروک به راه خود ادامه می دهد.

ریچارد هالبروک 69 ساله روز جمعه گذشته در پی پارگی شریان آئورت (قلب) از کاخ سفید به بیمارستان دانشگاه جرج واشنگتن انتقال داده شد، اما تلاش پزشکان برای نجات وی نتیجه ای در بر نداشت.