به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "خیمهها و نجواها" که در دهه اول ماه محرم میزبان اجرای مراسم آیینی مذهبی نظیر تعزیه، نوحهخوانی و چاووش خوانی است چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 20 پذیرای سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشود.
اجرای گروه کر فیلارمونیک و آئینورزان از جمله برنامههای دیگر این مراسم است. اجرای ویژه برنامه "خیمهها و نجواها" با طراحی و مدیریت هنری رامین حیدری فاروقی از 16 آذر آغاز شده و در شب عاشورا (شام غریبان) مقارن با 25 آذرماه در تالار وحدت پایان مییابد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه 24 آذرماه در مراسم "خیمهها و نجواها"در تالار وحدت حضور پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "خیمهها و نجواها" که در دهه اول ماه محرم میزبان اجرای مراسم آیینی مذهبی نظیر تعزیه، نوحهخوانی و چاووش خوانی است چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 20 پذیرای سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشود.
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