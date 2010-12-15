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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

وزیر ارشاد در "خیمه‌ها و نجواها" حضور می‌یابد

وزیر ارشاد در "خیمه‌ها و نجواها" حضور می‌یابد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه 24 آذرماه در مراسم "خیمه‌ها و نجواها"در تالار وحدت حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "خیمه‌ها و نجواها" که در دهه اول ماه محرم میزبان اجرای مراسم آیینی مذهبی نظیر تعزیه، نوحه‌خوانی و چاووش خوانی است چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 20 پذیرای سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.

اجرای گروه کر فیلارمونیک و آئین‌ورزان از جمله برنامه‌های دیگر این مراسم است. اجرای ویژه برنامه "خیمه‌ها و نجواها" با طراحی و مدیریت هنری رامین حیدری فاروقی از 16 آذر آغاز شده و در شب عاشورا (شام غریبان) مقارن با 25 آذرماه در تالار وحدت پایان می‌یابد.

کد مطلب 1210919

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