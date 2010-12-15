سه پیام مهم نهضت عاشورا/ ارمغان قیام کربلا در همه جوامع قابل اجراست

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) بر اساس فطرت صورت گرفت، تصریح کرد: حریت و آزادمنشی، عدالت و اصلاح طلبی، حفظ ارزشهای اسلامی، مشی بر اساس سیره نبوی و علوی، ظلم ستیزی و جهان را خالی از ستم تعقیب کردن از پیامهای نهضت عاشوراست و ارمغان عاشورای امام حسین(ع) برای جهان دیروز، امروز و فردا بطور قطع همین خواهد بود.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به تشریح سه هدف بسیار مهم نهضت امام حسین(ع) پرداخت و تأکید کرد: احیای دین، اصلاح جامعه و اجرای دستورات الهی سه پیام همیشگی سیدالشهدا(ع) به همه آزادیخواهان جهان و انسانهایی است که با منطق و عقل سرو کار دارند.

وی با اشاره به پیامهای فردی و اجتماعی قیام کربلا تصریح کرد: از لحاظ فردی ما باید به دنبال حریت و آزادمنشی و عدالت و حفظ ارزشهای دینی و اصلاح جامعه و برخورد با ظالم و تشکیل حکومتی بر مبنای دستورات الهی باشیم واز نظر اجتماعی نیز باید به دنبال آن سه محور اصلی باشیم یعنی جامعه بی دین نمی تواند زندگی کند و در بین ادیان نیز ثابت شده که اساسی ترین، جامعترین و مقبولترین دین آیین مقدس اسلام است.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید احیای دین را فرد فرد ما دنبال کنیم. جامعه بی دین یعنی جامعه لاابالی و نکته دوم این است که جامعه ما باید خالی از ظلم، زورگویی، نفاق، فریب، بی عدالتی و اخلاق سوء باشد.

وی افزود: جامعه اصلاح شده مبتنی بر راستگویی، امانتداری وفای به عهد خواهد بود. این جامعه همان مدینه فاضله ای است که مورد توجه بزرگان علم و دانش و مرتبطان با وحی و ذات حضرت ربوبی است. مدینه فاضله ای که ادب، اخلاق، انسانیت و همنوع دوستی در آن حاکم است.



حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) الگوی برجسته ماست، سه هدف نهضت عاشورا را در هر جامعه ای قابل اجرا دانست و گفت: این سه اصل اگر در هر جامعه ای پیاده شوند یعنی فرد و جامعه توانسته آن را دنبال کند در این صورت است این جامعه همان جامعه ای است که امام حسین( ع) دنبال آن بودند.