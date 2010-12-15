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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

رمز ماندگاری عاشورا/

سه پیام مهم نهضت عاشورا/ ارمغان قیام کربلا در همه جوامع قابل اجراست

سه پیام مهم نهضت عاشورا/ ارمغان قیام کربلا در همه جوامع قابل اجراست

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد احیای دین، اصلاح جامعه و اجرای دستورات الهی را سه پیام مهم نهضت عاشورا برشمرد و تأکید کرد: این سه هدف و ارمغان نهضت امام حسین(ع) امروز نیز در هر جامعه‌ای قابل اجرا است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) بر اساس فطرت صورت گرفت، تصریح کرد: حریت و آزادمنشی، عدالت و اصلاح طلبی، حفظ ارزشهای اسلامی، مشی بر اساس سیره نبوی و علوی، ظلم ستیزی و جهان را خالی از ستم تعقیب کردن از پیامهای نهضت عاشوراست و ارمغان عاشورای امام حسین(ع) برای جهان دیروز، امروز و فردا بطور قطع همین خواهد بود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به تشریح سه هدف بسیار مهم نهضت امام حسین(ع) پرداخت و تأکید کرد:  احیای دین، اصلاح جامعه و اجرای دستورات الهی سه پیام همیشگی سیدالشهدا(ع) به همه آزادیخواهان جهان و انسانهایی است که با منطق و عقل سرو کار دارند.
 
وی با اشاره به پیامهای فردی و اجتماعی قیام کربلا تصریح کرد: از لحاظ فردی ما باید به دنبال حریت و آزادمنشی و عدالت و حفظ ارزشهای دینی و اصلاح جامعه و برخورد با ظالم و تشکیل حکومتی بر مبنای دستورات الهی باشیم واز نظر اجتماعی نیز باید به دنبال آن سه محور اصلی باشیم یعنی جامعه بی دین نمی تواند زندگی کند و در بین ادیان نیز ثابت شده که اساسی ترین، جامعترین و مقبولترین دین آیین مقدس اسلام است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید احیای دین را فرد فرد ما دنبال کنیم. جامعه بی دین یعنی جامعه لاابالی و  نکته دوم این است که جامعه ما باید خالی از ظلم، زورگویی، نفاق، فریب، بی عدالتی و اخلاق سوء باشد.
 
وی افزود: جامعه اصلاح شده مبتنی بر راستگویی، امانتداری وفای به عهد خواهد بود. این جامعه همان مدینه فاضله ای است که مورد توجه بزرگان علم و دانش و مرتبطان با وحی و ذات حضرت ربوبی است. مدینه فاضله ای که ادب، اخلاق، انسانیت و همنوع دوستی در آن حاکم است.

حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) الگوی برجسته ماست، سه هدف نهضت عاشورا را در هر جامعه ای قابل اجرا دانست و گفت: این سه اصل اگر در هر جامعه ای پیاده شوند یعنی فرد و جامعه توانسته آن را دنبال کند در این صورت است این جامعه همان جامعه ای است که امام حسین( ع) دنبال آن بودند.
کد مطلب 1210920

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