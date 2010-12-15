باز هم خورشید رنگ خون گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در روز تاسوعا و در آستانه سالروز شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین(ع)، نوای دلنشین «یا حسین(ع)» از همه جای شهر قم به گوش می‌رسد و مجلس روضه و سوگواری عاشقان و دلسوختگان حسین بن علی(ع) با شور و شعور وصف ناپذیری در منازل، تکایا، حسینیه‌ها، مساجد، بیوت مراجع عظام تقلید و حرم مطهر حضرت معصومه (س) بر پا است.



مردان و زنان در مجالس عزاداری حاضر شده و در حال سوگواری، ذکر مصیبت و اشک ماتم ریختن بر مظلومیت و مصائب امام حسین(ع) و یارانش می باشند.



اگر چه معابر، محلات و کوچه‌های شهر قم همزمان با شروع ماه محرم در سوگ امام حسین(ع) سیاه پوش شده و آیین‌های عزاداری از روزها قبل با حضور عاشقان اهل بیت(ع) در جای جای این شهر آغاز گشته است اما این عزاداری و سوگواره ها در روز تاسوعای حسینی و در آستانه سالروز شهادت سید و سالار شهیدان رنگ و بوی دیگر به خود گرفته است.







هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری، سینه زنان و زنجیر زنان از مقابل مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در شهر قم به سوی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و امامزادگان رهسپار شده‌اند و مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در حال مرثیه سرایی در رثای اهل بیت(ع) و سر سلسله قافله شهدای کربلا ابا عبدالله حسین(ع) هستند.



بازار تعطیل است و مردم لباس سیاه عزا بر تن کرده و کسب و کار را رها ساخته و در مراسم عزای حسینی شرکت کرده‌اند.

برخی به طبخ و توزیع غذای نذری بین مردم مشغول هستند و عده‌ای چادرهای توزیع آش، چای و ... را در خیایان‌های اصلی و بر سر راه عبور دستجات عزاداری برپا نموده‌اند.



برگزاری مراسم تعزیه خوانی و به تصویر کشیدن واقعه ظهر عاشورا و صحرای کربلا، به خصوص در روستاها و مقتل خوانی در تعدادی از حسینیه‌ها از دیگر برنامه های در حال اجرا در قم است.