مراسم تشییع و تدفین شهید فروزنده در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مراسم تشییع که با حضور مقامات لشگری و کشوری، جانشین نیروی زمینی ارتش و آحاد مختلف مردم شهر زنجان برگزار شد پیکر مطهر شهید فروزنده از مقابل مسجد جامع شهر زنجان (سید) تشییع و در گلزار شهدای بالای شهر این شهر به خاک سپرده شد.

شهید امیر رحمان فروزنده روز یکشنبه در بازگشت از مانور جنوب کشور بر اثر واژگونی خودرو به همراه دیگر همرزمش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

امیر فروزنده جانباز 50 درصد هشت سال دفاع مقدس بود که در عملیات های مختلف حضور داشت.

مراسم شام غریبان و ختم آن شهید امشب و فردا در مسجد سید و همچنین امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان برگزار خواهد شد.