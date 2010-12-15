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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

اقدام سوال برانگیز سنگال در فراخوانی سفیر خود از ایران

اقدام سوال برانگیز سنگال در فراخوانی سفیر خود از ایران

دولت سنگال اعلام کرد که پس از قانع نشدن از توضیحات ایران درباره آنچه محموله تسلیحاتی خوانده می شود سفیر خود را از ایران برای پاره ای مشورت و رایزنیها فرا می خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنگال اعلام کرده از توضیحات ایران درباره آنچه قاچاق اسلحه در آفریقا خوانده، قانع نشده است.

وزارت خارجه سنگال در بیانیه ای ادعا کرد: صلح و امنیت که باید راهنمای روابط دولتها باشد نیازمند حقیقت است و توضیحاتی که از سوی ایران در این باره داده شد ما را قانع نکرد و سنگال تصمیم گرفت تا سفیر خود را برای رایزنی از امروز فرا خواند.

پیشتر نیجریه ادعا کرده بود که کشتی حامل تسلیحات ضبط شده در بندر لاگوس متعلق به ایران بوده، اما ایران آن را یک سوء تفاهم و متعلق به یک شرکت خصوصی اعلام کرده است.

فراخوانی سفیر سنگال یک روز پس از بازگشت منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران از این کشور صورت می گیرد که برای تسلیم پیام رئیس جمهوری ایران به مقام های سنگال به این کشور سفر کرده بود.

کد مطلب 1210927

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