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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

جام جهانی ووشو- چین/

ملی پوشان ایران وزن کشی کردند/ اوجاقی به دنبال طلای پنجم

ملی پوشان ایران وزن کشی کردند/ اوجاقی به دنبال طلای پنجم

تیم ملی ووشوی ایران که برای حضور در جام جهانی دوشنبه شب وارد شهر "چونگ چینگ" شده بود در مراسم وزن کشی این مسابقات شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ووشو از فردا پنج شنبه به میزبانی چین در شهر "چونگ چینگ" آغاز می شود و تیم ملی ایران که یکشنبه شب تهران را به مقصد این شهر ترک کرده بود ، عصر دوشنبه وارد این شهر شد و روز سه شنبه دو جلسه تمرین را پشت سر گذاشت.

این تیم امروز صبح در مراسم وزن کشی شرکت کرد و از فردا رقابت های خود را آغاز می کند. مراسم قرعه کشی این دوره از رقابت ها تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد و هفت ملی پوش ایران رقبای خود را خواهند شناخت.

اما در میان هفت عضو تیم ملی ایران که جهت حضور در جام جهانی در چین به سر می برند ، حسین اوجاقی سرگروه و مدیر فنی تیم های ملی با سابقه ترین ووشوکار ایرانی است. وی در چهار دوره قبلی جام جهانی حضور داشته و در هر چهار دوره موفق به کسب مدال طلا شده است و در این دوره به دنبال طلای پنجم خود است.
 
جام جهانی ووشو سه روز در چین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1210935

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