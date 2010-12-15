ملی پوشان ایران وزن کشی کردند/ اوجاقی به دنبال طلای پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ووشو از فردا پنج شنبه به میزبانی چین در شهر "چونگ چینگ" آغاز می شود و تیم ملی ایران که یکشنبه شب تهران را به مقصد این شهر ترک کرده بود ، عصر دوشنبه وارد این شهر شد و روز سه شنبه دو جلسه تمرین را پشت سر گذاشت.

این تیم امروز صبح در مراسم وزن کشی شرکت کرد و از فردا رقابت های خود را آغاز می کند. مراسم قرعه کشی این دوره از رقابت ها تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد و هفت ملی پوش ایران رقبای خود را خواهند شناخت.

اما در میان هفت عضو تیم ملی ایران که جهت حضور در جام جهانی در چین به سر می برند ، حسین اوجاقی سرگروه و مدیر فنی تیم های ملی با سابقه ترین ووشوکار ایرانی است. وی در چهار دوره قبلی جام جهانی حضور داشته و در هر چهار دوره موفق به کسب مدال طلا شده است و در این دوره به دنبال طلای پنجم خود است.



جام جهانی ووشو سه روز در چین ادامه خواهد داشت.