تحریمها تاثیری در همکاری خودروسازی ایران و کره ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شین جونگ سوک" در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو گفت: هم شرکتهای کره ای و هم دولت کره جنوبی در مورد توسعه روابط خودروسازی با ایران جدی هستند.

وی از گشایش یک حساب ویژه برای مبادلات پولی و رفع مشکلات مربوط به پرداختها خبر داد و گفت: این حساب توسط نماینده پوسکو در تهران باز شده است تا روابط صنعتی و تجاری با قدرت و اطمینان بیشتری ادامه پیدا کند.

شین، نسبت به موفقیت آمیز بودن روابط دو جانبه اظهار اطمینان کرد و گفت: این که ایران خودرو و ساپکو موقعیت سیاسی دو کشور را درک می کنند، نشان دهنده بلوغ این مجموعه صنعتی است.

وی افزود: شرکت تولید ورق فولاد "پوسکو" با 500 شرکت مختلف در سراسر جهان ارتباط تجاری دارد و امسال این جایزه را به پنج مشتری در سراسر جهان داده که یکی از آنها شرکت ساپکو است.

شین، سطح اتوماسیون خطوط تولیدی ایران خودرو را شگفت انگیز توصیف کرد و اظهار داشت: تولید 40 خودرو در یک ساعت عدد بسیار خوبی است و نشان می دهد که ایران خودرو به درستی در خاورمیانه رتبه اول را دارا است.

وی با اشاره به شروع هم زمان صنعت خودروسازی در ایران و کره، اظهار داشت: ایران خودرو به عدد تولید قابل توجهی دست یافته، اما لازم است تنوع مدلها را بیشتر کند که با وجود پروژه هایی مانند رانا و ان ایکس 7 عزم لازم برای این کار هم در ایران خودرو وجود دارد.