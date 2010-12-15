  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

در دیداری خیریه/

یاران زیدان و ستارگان المپیاکوس مساوی کردند

یاران زیدان و ستارگان المپیاکوس مساوی کردند

تیم فوتبال زیدان و یاران در دیداری خیریه مقابل تیم ستارگان المپیاکوس متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیدان و رونالدو سه شنبه شب در آتن، پایتخت یونان، به مصاف تیم ستارگان المپیاکوس رفت و دو تیم در پایان بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. از این دیدار 30 هزار تماشاگر دیدن کردند.

هر دو گل تیم زیدان در هشتمین دیدار سالیانه مبارزه با فقر را "ریکاردو سه پینتو" در نیمه نخست به ثمر رساند و "کوستاس میتروگلو" برای تیم المپیاکوس گلزنی کرد تا دو تیم با نتیجه تساوی به کار خود پایان دهند. رونالدو در این دیدار به علت آسیب دیدگی بازی نکرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، هفتمین دوره این بازی ها اوایل سال جاری میلادی در لیسبون پرتغال برگزار شده بود. عواید این دیدار به زلزله زدگان هاییتی و سیل زدگان پاکستان اختصاص یافت.

کد مطلب 1210946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه