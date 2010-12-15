یاران زیدان و ستارگان المپیاکوس مساوی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیدان و رونالدو سه شنبه شب در آتن، پایتخت یونان، به مصاف تیم ستارگان المپیاکوس رفت و دو تیم در پایان بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. از این دیدار 30 هزار تماشاگر دیدن کردند.

هر دو گل تیم زیدان در هشتمین دیدار سالیانه مبارزه با فقر را "ریکاردو سه پینتو" در نیمه نخست به ثمر رساند و "کوستاس میتروگلو" برای تیم المپیاکوس گلزنی کرد تا دو تیم با نتیجه تساوی به کار خود پایان دهند. رونالدو در این دیدار به علت آسیب دیدگی بازی نکرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، هفتمین دوره این بازی ها اوایل سال جاری میلادی در لیسبون پرتغال برگزار شده بود. عواید این دیدار به زلزله زدگان هاییتی و سیل زدگان پاکستان اختصاص یافت.