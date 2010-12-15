فوتبال ایران در رده شصت و ششم باقی ماند/ سقوط یک پله ای برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا با 495 امتیاز در رده شصت و ششم جهان باقی ماند. اسپانیا در این رده بندی همچنان با 1887 امتیاز در صدر است و هلند و آلمان در رده های بعدی قرار دارند. اسپانیا در دوماه گذشته دو شکست سنگین 4 بر یک و 4 بر صفر مقابل آرژانتین و پرتغال متحمل شده اما گویا این شکست ها تاثیری بر جایگاه این تیم در جدول رده بندی نداشته است.

برزیل که تا پیش از این در رده سوم قرار داشت با یک پله نزول در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

در آسیا هم استرالیا با 815 امتیاز در صدر ایستاده و ژاپن و کره جنوبی بالاتر از ایران در رده های دوم و سوم قرار دارند.

رده بندی پنج تیم برتر آسیا به این شرح است:

1- استرالیا 815 امتیاز(26 جهان)

2- ژاپن 776 امتیاز (29 جهان)

3- کره جنوبی 647 امتیاز (40 جهان)

4- ایران 495 امتیاز(66 جهان)

5- عربستان سعودی 427 امتیاز (81 جهان)

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1887 امتیاز

2- هلند 1723 امتیاز

3- آلمان 1485 امتیاز

4- برزیل 1446 امتیاز

5- آرژانتین 1338 امتیاز

6- انگلستان 1195 امتیاز

7- اروگوئه 1152 امتیاز

8- پرتغال 1090 امتیاز

9- مصر 1078 امتیاز

10- کرواسی 1075 امتیاز