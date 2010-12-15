سعید رحمتی چهاردهمین مدال طلای ایران را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتی امروز سه شنبه موفق شد در وزن 66- کیلوگرم با برتری مقابل آجیم مونخبات از مغولستان به مدال طلای این دسته دست پیدا کند. ماکوتو هیروسه و ژو ژائو از چین هم به مدال برنز مشترک دسته 66- کیلوگرم دست پیدا کردند.

این چهاردهمین مدال طلای ایران در این رقابت ها بود. ایران با این مدال پس از چین و بالاتر از ژاپن در جایگاه دوم بازی های پاراآسیایی در گوانگجو ایستاده است.

157 ورزشکار ایرانی در نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده‌اند. این رقابت‌ها از روز دوشنبه 22 آذرماه آغاز شده و به مدت یک هفته با حضور ورزشکاران 45 کشور جهان ادامه خواهد داشت.