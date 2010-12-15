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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

بازی های پاراآسیایی گوانگجو/

سعید رحمتی چهاردهمین مدال طلای ایران را کسب کرد

سعید رحمتی چهاردهمین مدال طلای ایران را کسب کرد

سعید رحمتی موفق شد چهاردهمین مدال طلای ایران را در بازی های پاراآسیایی 2010 کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتی امروز سه شنبه موفق شد در وزن 66- کیلوگرم با برتری مقابل آجیم مونخبات از مغولستان به مدال طلای این دسته دست پیدا کند. ماکوتو هیروسه و ژو ژائو از چین هم به مدال برنز مشترک دسته 66- کیلوگرم دست پیدا کردند.

این چهاردهمین مدال طلای ایران در این رقابت ها بود. ایران با این مدال پس از چین و بالاتر از ژاپن در جایگاه دوم بازی های پاراآسیایی در گوانگجو ایستاده است.

157 ورزشکار ایرانی در نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده‌اند. این رقابت‌ها از روز دوشنبه 22 آذرماه آغاز شده و به مدت یک هفته با حضور ورزشکاران 45 کشور جهان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1210950

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