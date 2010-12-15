نشست موفق سه جانبه در بغداد/ شگفتی جعفری از توافق مالکی و علاوی

در پایان نشست روز گذشته نخست وزیر عراق و رئیس فهرست العراقیه دو طرف از رسیدن به ساز و کارهای مشترک در زمینه تشکیل دولت جدید خبر دادند. علاوی و مالکی بر این مسئله نیز تاکید وزریدند که این دیدارهای مشترک تا زمانی که دولت تشکیل شود تداوم پیدا می کند.

السومریه نیوز در این باره نوشت: ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق عراق که میزبان علاوی و مالکی در منزل خود بود، از میزان نزدیکی مواضع دو طرف ابراز شگفتی کرد.



آگاهان سیاسی با اشاره به نشست سه جانبه مالکی، علاوی و الجعفری در بغداد آن را در راستای تصویب قوانین و نحوه عملکرد شورای عالی سیاستهای راهبردی در عراق می دانند که به احتمال فراوان ریاست آن به علاوی واگذار می شود.

نوری المالکی در کنفرانس خبری پس از این دیدار با اشاره به اینکه در نشست اخیر سه نخست وزیر گذشته عراق در کنار یکدیگر حضور داشتند، گفت: این نشست تجربه سه دوره گذشته عراق را کنار هم قرار داد.

وی البته به چالش های مهمی که در مسیر تشکیل دولت وجود دارد اشاره کرد و افزود: در این نشست به توافقات مهمی در زمینه راهکارهای تشکیل دولت دست پیدا کردیم و توافق شد که در دیدارهای بعدی همین مسائل را پیگیری کنیم.

علاوی نیز پس از خاتمه این دیدار اظهار داشت: این نشست بسیار مثبت و نتیجه بخش در مسائل راهبردی بود که به آینده عراق مربوط می شود.

وی افزود: در این نشست درباره مسئله تشکیل دولت، پیشرفت اقتصاد، توسعه امنیت و رساندن عراق به جایگاه اصلی منطقه ای و جهانی اش گفتگو شد.

رئیس فهرست العراقیه نیز با اشاره به دیدگاههای مشترک خود با مالکی از تداوم این سری نشستها در راستای تشکیل دولت جدید خبر داد.

از سوی دیگر، ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق عراق و رئیس جریان اصلاح ملی که میزبان این دیدار بود، در این باره اظهار داشت: همگی باید به مسئولیتهای خود در مسئله تشکیل دولت و تسریع در آن واقف باشند و از قضایای جزئی پرهیز کرده و به مسائل راهبردی بپردازند.

الجعفری با ابراز شگفتی از نزدیکی دیدگاههای مالکی و علاوی افزود: نشستن سه نخست وزیر یک کشور در کنار یکدیگر مسئله ای نیست که بسادگی در جهان و البته در عراق رخ داده باشد.

در همین حال آگاهان سیاسی با اشاره به نشست سه جانبه مالکی، علاوی و الجعفری در بغداد آن را در راستای تصویب قوانین و نحوه عملکرد شورای عالی سیاستهای راهبردی در عراق می دانند که به احتمال فراوان ریاست آن به علاوی واگذار می شود.

منابع خبری با اشاره به دیدار اخیر سه جانبه در بغداد میان نخست وزیران سه دوره گذشته عراق، احتمال تشکیل دولت در موعد مقرر قانونی را بسیار بالا ارزیابی می کنند.

از سوی دیگر، "شاکر کتاب" نماینده پارلمان عراق و از اعضای فهرست العراقیه در گفتگو با الحیات از پایبندی این جریان بر تشکیل دولت در موعد قانونی خبر داد.

وی تاکید کرد: ما می دانیم که 9 وزارتخانه را بدست می آوریم، اما به جز وزارت دارایی که تا کنون برای العراقیه قطعی شده است از مابقی وزارتخانه ها اطلاعی نداریم.

این عضو العراقیه از ارسال تقاضایی از سوی این فهرست به دیگر جریانهای عراقی برای در اختیار داشتن وزارت دفاع، مهاجرت و بهداشت خبر داد و افزود: تا کنون پاسخی در این زمینه دریافت نکرده ایم.

منابع خبری با اشاره به دیدار اخیر سه جانبه در بغداد میان نخست وزیران سه دوره گذشته عراق، احتمال تشکیل دولت در موعد مقرر قانونی را بسیار بالا ارزیابی می کنند.

خاطرنشان می شود "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در روز 25 نوامبر گذشته نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق از مهلت سی روزه برای معرفی هیئت وزیران 10 روز باقی مانده است.