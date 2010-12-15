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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

اردن خواستار برگزاری کنفرانسی ضدتروریستی در مکه شد

اردن خواستار برگزاری کنفرانسی ضدتروریستی در مکه شد

ولیعهد اردن پیشنهاد کرد در مکه کنفرانس ضد تروریستی برگزار شده و در آن مسائل مرتبط با آن مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، "حسن بن طلال" گفت: "اینجا (در مکه) مسئولیت اخلاقی برای تمام مسلمانان وجود دارد".

وی افزود که تندروها با بهانه دین اعلام مبارزه کرده، داوطلب استخدام می کنند و فراخوان نشست معتبر جهان اسلام خواهد توانست جلوی آنها را بگیرد.

ولیعهد اردن که با مجله آلمانی فوکوس صحبت می کرد، خطاب به غربی ها گفت: "همچون شما که واتیکان دارید، ما هم مکه را داریم. از مکه نباید فقط برای اجرای مراسم دینی استفاده کرد و این مکان مقدس می تواند محل بحث درباره مسائل اسلام شود.
 
در عین حال ولیعهد اردن حل چنین مسائلی را زمان بر توصیف و خاطر نشان کرد که غرب نباید در انتظار پیشرفت سریع در حل این مسائل باشد.
 

 
کد مطلب 1210961

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