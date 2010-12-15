اردن خواستار برگزاری کنفرانسی ضدتروریستی در مکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، "حسن بن طلال" گفت: "اینجا (در مکه) مسئولیت اخلاقی برای تمام مسلمانان وجود دارد".



وی افزود که تندروها با بهانه دین اعلام مبارزه کرده، داوطلب استخدام می کنند و فراخوان نشست معتبر جهان اسلام خواهد توانست جلوی آنها را بگیرد.

ولیعهد اردن که با مجله آلمانی فوکوس صحبت می کرد، خطاب به غربی ها گفت: "همچون شما که واتیکان دارید، ما هم مکه را داریم. از مکه نباید فقط برای اجرای مراسم دینی استفاده کرد و این مکان مقدس می تواند محل بحث درباره مسائل اسلام شود.



در عین حال ولیعهد اردن حل چنین مسائلی را زمان بر توصیف و خاطر نشان کرد که غرب نباید در انتظار پیشرفت سریع در حل این مسائل باشد.



