علاءالدین قاسمی از چهرههای با سابقه و شناخته شده تعزیه ایران درباره این سفر به خبرنگار مهر گفت: از طرف کشور بنگلادش از ما دعوت شده تا در آن کشور در نیمه دوم ماه محرم به اجرای مجالس تعزیه بپردازیم. البته به دلیل برنامههایی هم که در داخل کشور برای اجرا تعزیه داریم هنوز وضعیت و زمان این سفر به صورت قطعی مشخص نشده است.
وی درباره فعالیتهای دیگر خود در ایام ماه محرم افزود: در دهه اول ماه محرم به همراه گروه خود روزها در شهر "هیو" در شهرستان هشتگرد به اجرای تعزیه میپردازیم. همچنین در همین ایام از ساعت 18 تا 19 در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و ساعت 21 در فرهنگسرای نیاوران هم مجالس تعزیه را برگزار میکنیم.
این تعزیهخوان برجسته ایران درباره وضعیت آموزش و پرورش نیروهای جوان و علاقمند به تعزیه یادآور شد: در انجمن تعزیه ایرانیان که به ثبت رسیده و دارای هیئت مدیره است برنامههای مختلفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها آموزش و پرورش نیروهای مستعد است. همچنین برنامههایی برای بازسازی نسخ تعزیه، بازسازی لباسها و ابزار آلات تعزیه هم داریم.
قاسمی تأکید کرد: حال که تعزیه به ثبت جهانی رسیده باید در داخل کشور تکیهای همچون تکیه دولت احداث و راهاندازی شود تا تعزیه در داخل کشور دارای جایگاه و پایگاهی مردمی باشد. انجمن تعزیه ایرانیان با ریاست آقای داود فتحعلیبیگی قولهایی را درباره ساخت تکیهای برای تعزیه در آیندهای نزدیک گرفته است که امیدواریم این قولها عملی شوند.
علاءالدین قاسمی از احتمال برگزاری مجالس تعزیه در نیمه دوم ماه محرم در کشور بنگلادش خبر داد.
علاءالدین قاسمی از چهرههای با سابقه و شناخته شده تعزیه ایران درباره این سفر به خبرنگار مهر گفت: از طرف کشور بنگلادش از ما دعوت شده تا در آن کشور در نیمه دوم ماه محرم به اجرای مجالس تعزیه بپردازیم. البته به دلیل برنامههایی هم که در داخل کشور برای اجرا تعزیه داریم هنوز وضعیت و زمان این سفر به صورت قطعی مشخص نشده است.
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