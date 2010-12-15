آتلتیکو مادرید برای صعود با لورکوزن دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهم ترین دیدارهای فردا شب تیم آتلتیکومادرید اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی، در زمین "بای آرنا" با بایرلورکوزن آلمان که پیش از این صعود به مرحله حذفی را مسجل کرده، دیدار خواهد کرد.

دیگر دیدار سرنوشت ساز گروه B را تیم های آریس سالونیکی یونان و روزنبرگ نروژ برگزار خواهند کرد. نماینده یونان هم از بخت صعود به مرحله حذفی برخوردار است.

گروه A:

* یوونتوس ایتالیا - منچسترسیتی انگلستان

* رد بول اتریش - لخ پوزنان لهستان

* تیم های منچسترسیتی و لخ پوزنان به مرحله حذفی صعود کرده اند.

گروه B:

* آریس سالونیکی یونان - روزنبرگ نروژ

* بایرلورکوزن آلمان - آتلتیکومادرید اسپانیا

* بایرلورکوزن به مرحله حذفی صعود کرده است.

گروه C:

* لیل فرانسه - گنت بلژیک

* لفسکی صوفیا - اسپورتینگ لیسبون پرتغال

* اسپورتینگ لیسبون به مرحله حذفی راه یافته است.

گروه G:

* آاک آتن یونان - سنت پترزبورگ روسیه

* اندرلشت بلژیک - هایدوک اشپلیت کرواسی

* سنت پترزبورگ به مرحله حذفی رقابت ها صعود کرده است.

گروه H:

* ختافه اسپانیا - یانگ بویز سوییس

* اشتوتگارت آلمان - اودنسه دانمارک

* اشتوتگارت و یانگ بویز به مرحله حذفی صعود کرده اند.

گروه I:

* آیندهوون هلند - متالیست اوکراین

* دبرسن مجارستان - سامپدوریای ایتالیا

* آیندهوون و متالیست به مرحله حذفی راه یافته اند.