دسترسی هکرها به 190 هزار رمزعبور ساده کاربران سایتهای خبری

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز سال 2010 نتایج تحقیقات موسسه آمریکایی "ایمپروا" متخصص در بخش امنیت در شبکه در تحقیقات خود نشان داد کاربرانی که از کلمات کلیدی بسیار ساده و رایج به عنوان "رمز عبور" استفاده می کنند به راحتی مورد حملات هکرها قرار می گیرند.

نتایج این بررسیها حاکی از آن بود که کلمات کلیدی مثل 0123456، password و abc123 رایج ترین کلماتی هستند که توسط تعداد بسیار زیادی کاربر به عنوان رمز عبور اطلاعات محرمانه استفاده می شوند.

به گفته این محققان، استفاده از کلمات و یا اعدادی که به آسانی قابل شناسایی هستند یک خطر جدی برای کاربران به شمار می روند و هکرها به راحتی می توانند آنها را شناسایی کرده، وارد اکانتهای کاربران شده و اطلاعات شخصی آنها را سرقت کنند.

خطر بزرگتر زمانی رخ می دهد که این رمزهای عبور رایج برای حسابهای جاری و یا کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار گرفته باشند.

اما اکنون به نظر می رسد که کاربران وب توجهی به هشدارهای این کارشناسان نکردند به طوریکه گروهی از هکرها موفق شدند از سپر دفاعی سرورهای بسیاری از سایتهای خبری و اطلاع رسانی عبور کرده و از کل ذخیره اطلاعاتی پایگاه داده های این سایتها از نظردهی خوانندگان تا رمزعبور کاربران دارای حق اشتراک و اطلاعات شخصی آنها کپی برداری کنند.

این هکرها موفق شدند حدود 190 هزار رمزعبور کاربران را رمزگشایی کنند که از این میان بیش از 3 هزار رمز تنها از 6 حرف تشکیل شده بودند و سایر رمزها خود واژه password (رمزعبور) و اعداد یک تا هشت (12345678) بودند.

این هکرها به رمز عبور سایتهای خبری "گاوکر مدیا"، گیزمودو و "لایف هک" نفوذ کرده بودند.

بررسیها نشان می دهد بیشتر کاربرانی که از سرویسهای ایمیل گوگل، یاهو و مایکروسافت استفاده می کنند رمزهای با طول تنها 6 حرف را انتخاب می کنند.