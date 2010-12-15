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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

سلاجقه خبر داد:

خطر وقوع سیلاب پس از مهار آتش سوزی جنگلها در شمال

خطر وقوع سیلاب پس از مهار آتش سوزی جنگلها در شمال

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وضعیت استانهای شمالی را نامطلوب داست و گفت: بعد از مهار آتش سوزی به دلیل آنکه برگهای جنگلها از بین رفتند و فرسایش خاک اتفاق افتاد بحث سیلابها را خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه شب دوشنبه در ستاد مدیریت بحران گلستان افزود: 93 درصد عرصه های استانهای شمالی برعهده منابع طبیعی است که نیازمند مدیریت صحیح هستیم تا کار را با حداقل هزینه ها پیش ببریم.شرایط جهان، تغیر آب و هوا و گرمایش زمین درحال اتفاق افتادن است.

وی اظهار داشت: جنگلهای انبوه براثر تغییر اقلیم آب و هوایی در حال از بین رفتن است و از بین رفتن جنگلهای انبوه، سیل شدید و بارندگیهای کوتاه مدت نتیجه این دتغییر اقلیم است.
 
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به تنوع اقلیمی و حوادث و بلایای طبیعی گفت: خشکسالی، سیل، زلزله و آتش سوزی جنگلها از جمله این حوادث است.
 
سلاجفه خاطرنشان کرد: باید با مدیریت عالمانه و تشکیل ستاد مدیریت بحران با ستاد مدیریت پیشگیری در سطح کشور، جلوی حوادث گرفته شود.
 
آتش زدن مراتع ممنوع شود
 
وی عنوان کرد: باید آتش زدن مراتع در استانهای شمالی ممنوع اعلام شود و اگر عرصه های زیست محیطی مدیریت نشود، پشت بند آن شاهد وقوع سیلاب خواهیم بود.
 
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: شش هزار میلیارد ریال در قالب سفرهای دولت در بخش مابع طبیعی به استانهای کشور تخصیص داده شد.
کد مطلب 1210981

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