خطر وقوع سیلاب پس از مهار آتش سوزی جنگلها در شمال

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه شب دوشنبه در ستاد مدیریت بحران گلستان افزود: 93 درصد عرصه های استانهای شمالی برعهده منابع طبیعی است که نیازمند مدیریت صحیح هستیم تا کار را با حداقل هزینه ها پیش ببریم.شرایط جهان، تغیر آب و هوا و گرمایش زمین درحال اتفاق افتادن است.

وی اظهار داشت: جنگلهای انبوه براثر تغییر اقلیم آب و هوایی در حال از بین رفتن است و از بین رفتن جنگلهای انبوه، سیل شدید و بارندگیهای کوتاه مدت نتیجه این دتغییر اقلیم است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به تنوع اقلیمی و حوادث و بلایای طبیعی گفت: خشکسالی، سیل، زلزله و آتش سوزی جنگلها از جمله این حوادث است.

سلاجفه خاطرنشان کرد: باید با مدیریت عالمانه و تشکیل ستاد مدیریت بحران با ستاد مدیریت پیشگیری در سطح کشور، جلوی حوادث گرفته شود.

آتش زدن مراتع ممنوع شود

وی عنوان کرد: باید آتش زدن مراتع در استانهای شمالی ممنوع اعلام شود و اگر عرصه های زیست محیطی مدیریت نشود، پشت بند آن شاهد وقوع سیلاب خواهیم بود.