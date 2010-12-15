کاهش 40 درصدی جرم در دهه اول ماه محرم

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فضای حزن و اندوه و معنویت ویژه ای که ماه محرم برای انسانهای آزاده جهان به همراه دارد در کشور ما موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، نزاعهای گروهی، سرقت و... می شود.

وی افزود: کمک و اطعام عزاداران حسینی در این ماه موجب می شود که حتی یک فقیر هم در ماه امام حسین(ع) گرسنه نماند که امیدواریم مردم برکات این ماه را سرلوحه زندگی خود قرار دهند. همچنین فضای محرم فرصت مناسبی را برای جوانان فراهم می کند که تا جوانان تا حد امکان از گناه و اعمال خلاف دور شوند و خود را به پروردگار خود نزدیکتر کنند.

به گفته ابهری، همگرایی مردم و جوانان در ایام محرم در تکیه ها و حسینیه ها نوعی وفاق اجتماعی است که این نوع رفتار در کمتر نقطه ای در جهان دیده می شود.