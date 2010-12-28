ایجاد بانک اطلاعات مشاغل سخت و زیان آور/ اطلس ملی ایمنی کار تدوین شد

علی مصریان در گفتگوی مشروح با مهر از تدوین سند چشم انداز حوزه روابط کار و مشارکت در تصویب استاندارد ملی کفش ایمنی در کمیته ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات و بهداشت کار وزارت کار در کمیته های ملی و کمیسیونهای تخصصی شورای عالی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کشور حضور دارد.

تدوین سند چشم انداز روابط کار

رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و بهداشت کار وزارت کار اظهار داشت: همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، کمیته ایمنی معادن وزارت صنایع، انعقاد و اجرای قراردادهای آموزشی و پژوهشی با سازمان های لشگری اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاههای مختلف کشور از اقدامات دیگر حوزه بهداشت کار وزارت کار محسوب می شود.

مصریان تصریح کرد: همچنین در قالب همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، کربلا، صنایع هوافضا، بانک مرکزی، برق شازند، نیروی دریایی ارتش و قرارگاه سازندگی نوح و صنایع شهید زین الدین، ارتقای سطح سلامت و بهداشت کار محیط های بنگاهها دنبال می شود.

برگزاری دوره‌های آموزش صنایع در استانها

وی در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی صنایع در استانهای سیستان و بلوچستان، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، گلستان، مازندران و قزوین اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون کارگاههای آموزشی ایمنی برق، ایمنی دیگ‎های بخار و ظروف تحت فشار و همچنین ایمنی کار در عملیات ساخت و ساز برای ارتقای سطح مهارت و بازآموزی تخصصی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در کشور انجام می شود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، نیازسنجی و اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی برای ایمنی و بهداشت کار در صنایع و معادن کشور در کنار تدوین عملکرد 65 ماهه دولت نهم و دهم در حوزه ایمنی و بهداشت کار را از موضوعاتی دانست که وزارت کار به دنبال اجرای آنها است.

مصریان خاطر نشان کرد: تامین تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و اداری، ایجاد فرهنگسرای دائمی ایمنی و بهداشت کار، نوسازی و بازسازی اساسی فضاهای اداری، آزمایشگاهی، آموزشی و رفاهی برای استاندارد سازی فعالیتها و ارائه خدمات بهینه به مراجعین در قالب متدهای پذیرفته شده جهانی در مرکز تحقیقات وزارت کار انجام می شود.

تهیه اطلس جامع ایمنی کار

رئیس مرکز تحقیقات و بهداشت کار وزارت کار از تامین امکانات و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی به دستگاه‌های مدرن مطابق با استانداردهای روز دنیا برای جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از کار خبر داد و تصریح کرد: همچنین با تغییرات پرشتاب تکنولوژیکی، اجرای فاز مطالعاتی تهیه اطلس جامع ایمنی کار با مشارکت سازمان نقشه برداری کشور و جمع بندی نظرات کارشناسی برای این پروژه مهم ملی، انجام خواهد شد.

وی به مشارکت فعال و حضور کارشناسی در کارگروه تخصصی تدوین پیش نویس استاندارد ایزو 26000 تحت عنوان مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: تهیه دستورالعمل های ایمنی جرثقیل های سقفی، دروازه ای، موبایل، آسانسور و لیفتراک از جمله اقداماتی است که محقق شده است.

اجرای فاز اول ایجاد بانک ایده‌پردازی ایمنی

مصریان به انجام مطالعات اجرای فاز اول ایجاد بانک ایده پردازی ایمنی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون انجام مطالعات تطبیقی و فعالیتهای گسترده در زمینه نانوتکنولوژی، آماده سازی پروژه، زمینه سازی و اجرای عملیات مقدماتی تاسیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار عسلویه با گرایش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در حال انجام است.

راه اندازی مراکز جدید بهداشت کار کشور

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین از آماده سازی پروژه تاسیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان با گرایش تخصصی ایمنی در صنعت ساخت و ساز و صنایع فولاد خبر داد و به ایجاد بانک اطلاعات شاغلان و کارگاه‌های مشمول مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد.

رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و بهداشت کار وزارت کار یکی دیگر از اقدامات این مرکز را مطالعه و بررسی چگونگی استفاده از فناوری نانو در تقلیل آلاینده های محیط کار، محیط زیست و آماده سازی پروژه تاسیس مرکز تحقیقات و تعلیمات استان گلستان با گرایش ایمنی در صنعت کشاورزی اعلام کرد.

به گفته مصریان، طراحی و راه اندازی نرم افزار اختصاصی مرکز حفاظت فنی و بهداشت کار، بازنگری، اصلاح و تدوین پیش نویس 17 آیین نامه تخصصی حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای ماده 85 قانون کار که طی آن به کاهش حوادث ناشی از کار تاکید شده است هم از موارد قابل ذکر در این بخش است.

وی با اشاره به بازنگری، اصلاح و تدوین آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، نوسازی و بهسازی آزمایشگاههای تخصصی مرکز بر اساس استانداردهای بین المللی، راه اندازی دپارتمان بررسی سیستم های اطفای حریق دستی، ایمنی بالابرها و جراثقالها با توجه به کثرت حوادث ناشی از کار، استانداردسازی فعالیتها را از راهکارهای ارتقای سطح ایمنی در محیط های کاری دانست.

فعال سازی اتوماسیون ایمنی با 4هزار حس‎گر

این مقام مسئول وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: ارائه خدمات از طریق بازسازی فضاهای اداری، آزمایشگاهی و آموزشی، نصب و راه اندازی سامانه هوشمند کنترل ایمنی و نظارت 3 بعدی پیشرفته باعث شد تا افق جدیدی در بهبود سیستم مدیریت ایمنی کار برای سالم سازی محیط های بنگاهها و بکارگیری سیستم های مدرن و اتوماسیون ایمنی در سطح صنایع کشور گشوده شد.

رئیس مرکز تحقیقات و بهداشت کار وزارت کار، افزود: این سیستم با استفاده از تکنولوژی نوین امکان دریافت تعداد 4 هزار ورودی حس گر از 200 دستگاه، حجم زیادی از اطلاعات دریافت شده و جمع آوری کرده را توسط کابل فیبر نوری به سامانه پردازشگر مرکزی منتقل می کند که از این طریق تقسیم بندی محدود تحت پوشش به مناطق سبز (محدوده کاری)، زرد ( منطقه هشدار) و قرمز(منطقه خطر) در صورت اختصاصی برای عملکرد هر دستگاه فرستاده می شود و ایمنی متناسب با آن نیز بر اساس استانداردهای جهانی به صورت هوشمند و برنامه ریزی شده تامین می شود.

مصریان خاطر نشان کرد: همچنین اجرای طرح ای تحقیقاتی کاربردی در زمینه ایمنی و بهداشت کار، بررسی عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و استرس‌های محیط های کاری در کنار ارائه طرح‌های بهینه سازی به صنایع کشور از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای سطح سلامت و ایمنی محیط‌های کاری در کنار بررسی سطح سلامت نیروی کار از طریق انجام آزمایشات و معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی قبل از استخدام، دوره ای و ویژه صورت می‌گیرد.