مهندسی فرهنگ عاشورا در خنثی سازی توطئه های دشمنان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام جمال یاری ظهر چهارشنبه در جمع سوگواران حسینی " رصد فرهنگی " را اولین گام برای مهندسی فرهنگ عاشورا دانست و افزود: در رصد فرهنگ عاشورا باید وضعیت فرهنگی کشور به درستی کالبد شکافی شود.

وی تاکید کرد: رصد فرهنگی فرهنگ عاشورا نوعی مسئله یابی و مسئله سنجی فرهنگی است که باید در سطوح مختلف به لحاظ مقاطع زمانی گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرارگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا همواره برای جامعه اسلامی الهام بخش بوده است، گفت: جلوه های این الهام بخشی در طول تاریخ به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی، حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس و پیروزی جنگ ۳۳ روزه لبنان در مصاف با اسرائیل غاصب به وضوح می توان مشاهده کرد.

وی گفت: انقلاب دینی امام حسین (ع) به عنوان مهمترین عامل برقراری اسلام راستین و کوبنده تحریفات دینی، همواره در طول تاریخ مورد بغض دشمنان اسلام و دیانت بوده است.

یاری خاطرنشان کرد: ضرورت تبیین تحریفات و راهکارهای برون رفت از آسیبها و آفات این فرهنگ مقدس از اولویتهای فرهنگی است.