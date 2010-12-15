به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عطارزاده گفت: بحث جیرهبندی تنها محدود به شهرهای زیر چهار هزار خانوار است که با توجه به اینکه بهتازگی از روستا به شهر تبدیل شدند، به شکل بسیار محدودی مطرح است.
وی اظهار داشت: با تامین زیرساختهای لازم، مشکل کمبود آب درشهرهای زیر چهار هزار نفر نیز مرتفع خواهد شد. عطارزاده تصریح کرد: در صورت همکاری و توجه مردم در مصرف بهینه از منابع آبی می توان محدودیتهای موجود را برطرف کرد، ضمن اینکه با برنامه ریزی انجام شده در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی در کشور، مشکل تامین آب شرب برای شهرها وجود نخواهد داشت.
معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: با بارشهایی که از روزهای گذشته در کشور آغاز شده، متوسط حجم بارشهای کشور در سال آبی جاری به 13 میلی متر رسیده، این در حالی است که بارشهای پاییز سالجاری در مقایسه با سال گذشته معادل 86 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: حجم بارش در مدت مشابه سال گذشته بیش از 82 میلی متر بوده و پاییز سالجاری از خشکترین پاییزها در کشور بهشمار میرود، این در حالی است که بارشهای پاییزه برای منابع آب کشور تعیین کننده است، همچنین در چند سال اخیر زمان بارش و ماه بارش تغییر کرده و به سمت بهار گرایش پیدا کرده است.
عطارزاده ابراز امیدواری کرد که سامانه بارشهای کشور در سالجاری نیز از تغییر اقلیم پیروی کرده و اردیبهشت و فروردین ماه، کشورمان با بارشهای مناسب همراه شود.
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