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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آخرین اخبار از تعداد شهدای حادثه چابهار/ 4 امدادگر هلال احمر قربانی موج انفجار

آخرین اخبار از تعداد شهدای حادثه چابهار/ 4 امدادگر هلال احمر قربانی موج انفجار

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر آخرین آمار شهدای حادثه تروریستی صبح چهارشنبه چابهار را 31 شهید عنوان کرد و افزود: برخی از مجروحین که در آمارها شهید عنوان شده بودند با احیای دوباره به زندگی برگشتند.

محمود مظفر که هم اکنون در منطقه حادثه تروریستی چابهار مستقر است در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین آمار شهدا را 31 نفر عنوان کرد و افزود: علت تناقص آمار شهدا به این دلیل است که برخی از مجروحین به دلیل عمق جراحت در مرحله اول شهید محسوب شده ولی با احیای پزشکی دوباره به حیات برگشتند.

وی افزود: در این حادثه پنج امدادگر هلال احمر مجروح شدند که از این تعداد یک امدادگر به وسیله ترکشهای ناشی از بمب و چهار امدادگر دیگر به دلیل موج انفجار روانه بیمارستان شدند.

به گزارش مهر، پیش از این آمار شهدای این حادثه 36 نفر عنوان شده بود.

ساعت 10 صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن 82 نفر از عزاداران حسینی شد.

کد مطلب 1211026

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