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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

پزشکی قانونی اعلام کرد:

اسامی تعدادی از شهدای حادثه تروریستی چابهار

اسامی تعدادی از شهدای حادثه تروریستی چابهار

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان اسامی 21 نفر از شهدای حادثه تروریستی چابهار را که هویت آنها مشخص شده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز آیتی فیروزآبادی اسامی 21 نفر از شهدای حادثه ترورستی صبح امروز را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- نسترن خسروی فرزند جواد
2- عزیز اسفندتاج فرزند عبدالرحمن
3- گل محمد فرهمند فرزند باباخان
4- رجبعلی بردبار فرزند حسین
5- علیرضا خواه‌
6- مسلم تاب‌خیز
7- منصور مؤذن
8- محمد وطن‌خواه
9- غلامرضا قاسمی
10- غلامرضا میرزایی
11- اکبر کوهکن
12- عبدالله آرش
13- مسعود منصوری
14- محسن کیخواه‌ فرزند برات
15- رضا حسین‌پور صنعتی
16- محمد رضایی
17- مصطفی کوهکن
18- سکینه سندگل به همراه فرزندش سنا پردل
19- احمد چهاردیواری
20- عرفان کتری
21- ربابه رستمی
 
به گزارش مهر، ساعت 10 صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن 82 نفر از عزاداران حسینی شد.

کد مطلب 1211037

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