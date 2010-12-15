اسامی تعدادی از شهدای حادثه تروریستی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز آیتی فیروزآبادی اسامی 21 نفر از شهدای حادثه ترورستی صبح امروز را به شرح ذیل اعلام کرد:
1- نسترن خسروی فرزند جواد
2- عزیز اسفندتاج فرزند عبدالرحمن
3- گل محمد فرهمند فرزند باباخان
4- رجبعلی بردبار فرزند حسین
5- علیرضا خواه
6- مسلم تابخیز
7- منصور مؤذن
8- محمد وطنخواه
9- غلامرضا قاسمی
10- غلامرضا میرزایی
11- اکبر کوهکن
12- عبدالله آرش
13- مسعود منصوری
14- محسن کیخواه فرزند برات
15- رضا حسینپور صنعتی
16- محمد رضایی
17- مصطفی کوهکن
18- سکینه سندگل به همراه فرزندش سنا پردل
19- احمد چهاردیواری
20- عرفان کتری
21- ربابه رستمی
به گزارش مهر، ساعت 10 صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن 82 نفر از عزاداران حسینی شد.
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