اسامی تعدادی از شهدای حادثه تروریستی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز آیتی فیروزآبادی اسامی 21 نفر از شهدای حادثه ترورستی صبح امروز را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- نسترن خسروی فرزند جواد

2- عزیز اسفندتاج فرزند عبدالرحمن

3- گل محمد فرهمند فرزند باباخان

4- رجبعلی بردبار فرزند حسین

5- علیرضا خواه‌

6- مسلم تاب‌خیز

7- منصور مؤذن

8- محمد وطن‌خواه

9- غلامرضا قاسمی

10- غلامرضا میرزایی

11- اکبر کوهکن

12- عبدالله آرش

13- مسعود منصوری

14- محسن کیخواه‌ فرزند برات

15- رضا حسین‌پور صنعتی

16- محمد رضایی

17- مصطفی کوهکن

18- سکینه سندگل به همراه فرزندش سنا پردل

19- احمد چهاردیواری

20- عرفان کتری

21- ربابه رستمی



به گزارش مهر، ساعت 10 صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن 82 نفر از عزاداران حسینی شد.