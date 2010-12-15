روند غیرقابل قبول مسکن مهر پلدختر/ پسرفت به جای پیشرفت!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، فرماندار این شهرستان در جلسه بررسی مسائل ومشکلات طرح های عمرانی شهرستان پلدختر با اشاره به وضعیت پروژه های آبرسانی اظهار داشت: مجتمع آبرسانی "چم حیدر" بخش معمولان چاه آهکی آن حفر و مخازن یکهزار متر مکعب ایجاد شده است.

وی از اجرای سه کیلومتر خط انتقال و 17.5 کیلومتر شبکه داخلی این پروژه خبر داد و افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد از نظر ریالی با مشکل روبرو است و به چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

شش هزار روستایی سراب حمام با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند

فرماندار پلدختر همچنین به تامین آب آشامیدنی شهر پلدختر از دامنه سلطان کوه و چاه های آهکی واقع در این منطقه اشاره کرد و گفت: در گذشته بخشی از آب آشامیدنی شهر پلدختر بنا به دلایلی بین روستاهای همجوار توزیع می شد که با ورود و تلاشی که صورت گرفت توانستیم بخشی از آن را برگردانیم.

وی افزود: روستاهای منطقه سراب حمام با شش هزار جمعیت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و نیاز به مطالعه دارد که در منطقه ولی عصر دو حلقه چاه برای تامین آب روستاهای منطقه سراب حمام حفر شود.

مسکن مهر پلدختر هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است

رشیدی به پروژه مسکن مهر پلدختر اشاره کرد و گفت: نخستین شهر در استان لرستان که زمین به مسکن مهر واگذار کرد پلدختر بوده است ولی متاسفانه بنا به دلایل مختلف این پروژه به سرانجام مطلوبی نرسیده است .

فرماندار پلدختر با انتقاد شدید از عملکرد دو پیمانکار این پروژه، گفت: یکی از این دو پیمانکار سایت مسکن مهر این شهرستان را تا کنون ملاقات نکرده ام و هرگز او را در محل سایت ندیده ام.

وی افزود: بخش دیگری از مسکن مهر پلدختر نیز در اختیار شرکت پیمانکاری دیگری قرار دارد که بیش از یک ماه تعطیل است و در مجموع روند کار سایت مسکن مهر پلدختر کند و غیر قابل قبول است.

مسکن مهر پلدختر بجای پیشرفت، پسرفت می کند!

رشیدی به مشکلات فنی این پروژه نیز اشاره و تصریح کرد: پیشرفت و روند فعالیت پروژه های مسکن مهر شهرستان پلدختر شایسته مردم و تعاونی ها نیست.

وی ادامه داد: به پیمان کار مهلت 45 روزه داده شد تا خود را اصلاح کند ولی متاسفانه به جای پیشرفت، دچار پسرفت شده است.

آزاد راه خرم آباد- پل زال پلدختر را در بن بست قرار داد

فرماندار پلدختر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره برداری از آزاد راه خرم آباد - پل زال، گفت: این شهرستان به واسطه ایجاد آزاد راه در بن بست قرار می گیرد که رویکرد آینده ما به این آزاد راه بر می گردد.

وی افزود: برای استفاده از آزاد راه خرم آباد - پل زال با تلاش نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی شش میلیارد ریال برای حذف گردنه سخت گذر "دهلییج"در نظر گرفته شده است.

رشیدی ادامه داد: با حذف این گردنه، پلدختر نیز به آزاد راه متصل خواهد شد که این امر در توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این شهرستان بی تاثیر نخواهد بود.

تعطیلی و حذف مشاغل در مسیر جاده قدیم پلدختر با بهره برداری آزاد راه خرم آباد - پل زال از دیگر مشکلاتی بود که فرماندار پلدختر به آن اشاره کرد.

پلدختر، شهری در محاصره سیل

وی همچنین در ادامه سخنان خود وجود مسیل ها در اطراف و چهار گوشه شهر پلدختر را از دیگر مشکلات این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: شهر پلدختر در محاصره مسیل های فراوانی است که با هر بارندگی بلافاصله شهر دچار و در معرض آبگرفتگی قرار می گیرد از جمله منطقه کوی بسیجیان "تنک علی" همیشه با بارندگی دچار آبگرفتگی می شود.

فرماندار خواستار توجه ویژه در راستای ایجاد پروژه زیرساختی به منظور مقابله با سیلهای احتمال این شهرستان شد.

ایستگاه های پمپاژ پلدختر در انتظار تامین اعتبار

وی همچنین به روند اجرای ایستگاه های پمپاژ شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: ایستگاههای پمپاژ چم مهر، واشیان و دشت جایدر سه ایستگاه آبرسانی کشاورزی شهرستان هستند که ایستگاه پمپاژ چم مهر70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیاز به اعتبار دارد.

رشیدی افزود: در صورت بهره برداری از این طرح های آبرسانی، علاوه بر آبی شدن دشت های این شهرستان، این امیدواری را در پی خواهد داشت که تحولی در کشاورزی شهرستان پلدختر ایجاد شود.

فرماندار پلدختر گفت: پروژه رنگین بان که بیش از 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد نیز برای بهره برداری به هشت میلیارد ریال اعتبار نیازمند است.