اقدامات تروریستی جندالشیطان برای بهره مندی از حمایت قدرتهای بزرگ است

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حادثه تروریستی چابهار و برعهده گرفتن مسئولیت این حادثه از سوی گروهک جندالشیطان اظهارداشت: این گروه یک گروهک مذور است که پرونده سیاه آن در وابستگی به اجانب و بیگانگان کاملا برای افکار عمومی روشن است.

وی به اعترافات ریگی در این باره اشاره و تصریح کرد: اعترافات ریگی سرکرده این گروهک، نشان داد که اقدامات آنها کاملا وابسته و مورد حمایت قدرتهای بزرگ و صهیونیست هاست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: این گروه متاسفانه از سادگی برخی افراد استفاده می کنند و پشتوانه فکری این گروه سنی ها هستند هرچند که بسیاری از برادران وخواهران اهل تسنن را هم این گروه با اقداماتش به شهادت رسانده است. بنابراین در مقابل اقدامات تروریستی این گروهک جبهه واحدی از تشیع و اهل تسنن قرار دارد.

جلالی یکی از اهداف این اقدامات تروریستی را ایجاد جنگ و فتنه مذهبی دانست و گفت: ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی همواره در دستور کار قدرتهای بزرگ بوده است و متاسفانه آنها هنوز درک نکرده اند که با این شیوه های نخ نما شده نمی توان فتنه مذهبی ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این گروهک مورد تحریک دشمنان ما هستند و تلاش می کنند خود را زنده نگه دارند و از آنجا که نیاز به تجهیزات و پشتیبانی دارند برای خوش خدمتی چنین عملیات هایی را انجام می دهند و جان دهها نفر از مردم عادی و بی گناه را می گیرند تا از حمایت قدرت های بزرگ بهره مند شوند.

ساعت 10 صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن 82 نفر از عزاداران حسینی شد.

شبکه خبری العربیه در خبری اعلام کرد که گروهک تروریستی جندالله مسئولیت انفجار در جنوب شرقی ایران را پذیرفت.