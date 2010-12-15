مانور مشترک دریایی عربستان و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر "خالد بن عطیه الله الجحدلی" که فرماندهی نیروهای دریایی پادشاهی عربستان را در این مانور بر عهده دارد در گفتگو با خبرگزاری عربستان سعودی (واس) اظهار داشت: این دوازدهمین دور از سلسله تمرین های مشترک نظامی میان نیروی دریایی مصر و عربستان محسوب می شود.

وی افزود: این تمرینها در امتداد مانورهای گذشته برای توسعه همکاریهای نظامی دو کشور به ویژه در دریا انجام می شود که طی آن حملات دریایی برنامه ریزی و مدیریت می شود.

این فرمانده نظامی سعودی با اشاره به اینکه در این تمرین مشترک نظامی سه فروند ناو و چندین فروند هواپیمای عمود پرواز مشارکت داشته اند، افزود: این مانورها در شب و روز انجام شد که در آن یگانهای ویژه نیروی دریای مصر و عربستان در برابر انواع مختلف تهدیدات دریایی آمادگی کسب کردند.