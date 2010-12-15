تردد خودروها در محور هراز روان است

سرهنگ یزدان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: در حال حاضر جاده هراز باز و تردد وسائط نقلیه در این محور در جریان است.

وی افزود: برغم تعداد زیاد خودروها در جاده هراز و وجود برخی مشکلات ترافیکی در نقاط کم عرض و کندی حرکت ولی مشکلی جدی در تردد وجود ندارد.

رئیس پلیس راه آمل، از برقراری محدویت های ترافیکی در روزهای آینده در این جاده خبر داد و گفت: در جاده هراز تردد تمامی تریلرها به جز تریلی های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت شش صبح 26 آذرماه ممنوع است.

رضایی اضافه کرد: هم اکنون تمامی نیروهای پلیس راه آمل با بکارگیری نیروهای پلیس راهنمایی ورانندگی آمل در آماده باش کامل هستند.

وی از رانندگانی که قصد تردد در محور هراز را دارند خواست تا ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توجه کنند.

فرمانده پلیس راه آمل خاطرنشان کرد: رانندگان با حوصله و صبر بیشتری رانندگی کنند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

رضایی از رانندگان خودروها عبوری در جاده هراز خواست، در حین رانندگی در این محوربا رعایت کامل مقررات راهنمایی نظیر بستن کمربند ایمنی ، عدم استفاده از تلفن همراه و با صبر، حوصله و هوشیاری کامل اقدام به رانندگی کنند.

هم اکنون اکثر مبادی ورودی به سمت شهرهای استان از سمت روستاهای همجوار به دلیل بازگشت عزداران حسینی از روستاهای مختلف به شهر در شرق ساری نسبت به سایر نقاط دارای ترافیک روانی است.