ادامه حیات بشری متضمن استفاده از انرژی هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر از بانکوک، حسین امیرعبداللهیان که ریاست هیئت اعزامی ایران به این نشست را بر عهده دارد امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این اجلاس گفت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری مهم میان دو منطقه خاورمیانه و آسیا، همکاری های دسته جمعی منطقه ای را مناسب ترین راه پیش روی آسیا و خاورمیانه خواند.



وی ضمن استقبال از این همکاری ها افزود: ایران مبتکر پیوند دو سازمان بزرگ در منطقه آسیا یعنی اکو و آسه آن بوده است. تلاش در بسط همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین ایران و خاورمیانه با آسیا از اولویت های مهم بشمار می رود.



امیرعبداللهیان با تبیین ظرفیت ها و شرایط خاورمیانه گفت: برای ایجاد اجماع در بحث امنیت انژری باید مولفه هایی همچون امنیت، تقاضا، عرضه، سرمایه گذاری، فناوری و اطلاعات مورد توجه قرار گیرد؛ بدون توجه به عناصر فوق، امنیت انرژی معنا پیدا نمی کند.



وی افزود: البته ادامه حیات و سلامت بشر در قرن آتی متضمن بهره برداری صحیح از فناوری های نوین از جمله انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی پاک هسته ای برای همه کشورها گامی مهم در جهت پیشرفت و عدم وابستگی به نظام سلطه است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که با تلاش منسجم و جمعی، ضمن گسترش روح همبستگی میان ملل آسیا و خاورمیانه می توان زمینه را برای تشکیل اتحادیه آسیایی فراهم نمود.



رئیس هیئت اعزامی کشورمان همچنین در سخنان خود به تشریح مسائل خاورمیانه از جمله اوضاع در فلسطین، عراق، تروریسم، جنایات رژیم صهیونیستی، تبیین اهداف صلح آمیز کشورمان در بهره برداری از فناوری صلح آمیز هسته ای و ضرورت خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای پرداخت.



در اجلاس مزبور که با سخنرانی نخست وزیر تایلند آغاز شد، 8 وزیر خارجه از جمله وزرای خارجه پاکستان، اندونزی، سری لانکا، بنگلادش، ازبکستان و 26 کشور از جمله ایران، چین، ژاپن، فیلیپین، عمان، بحرین، قطر، کویت، مراکش، هند، ویتنام، فلسطین ، نپال و سازمان بین المللی انرژی اتمی شرکت نمودند.