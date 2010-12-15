ارسال 170 واحد خون به چابهار/ حادثه دیدگان نیازمند خون اهدایی هستند

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: 70 واحد خون از ایرانشهر و 100 واحد از زاهدان به چابهار ارسال شد.

وی گفت: ده ها نفر مجروح و مصدوم حادثه ترویستی چابهار که برخی از آنها به عمل جراحی نیاز دارند، نیازمند خون هستند.

صانعی از مردم خواست تا با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در چابهار، زاهدان و ایرانشهر که آماده خون گیری هستند، برای اهدا خون به مجروحان حادثه تروریستی چابهار اقدام کنند.

انفجار بمب در جمع عزاداران حسینی مقابل مسجد امام حسین ( ع ) و در نزدیکی فرمانداری چابهار که پیش از ظهر امروز رخ داد، ده ها نفر شهید و زخمی بر جای گذاشت.