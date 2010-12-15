احتمال آتش سوزی مجدد در جنگلهای مازندران وجود دارد

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: روز گذشته به اتفاق مدیرکل منابع طبیعی منطقه ساری از بخشهای جنگلی شرق مازندران بازدید کرده تا در صورتی که آتشی بر روی کنده ای بوده را با همکاری پرسنل منابع طبیعی خاموش کنیم.

وی با اشاره به تعطیلات آخر هفته از مردم خواست در صورتی که به دامن طبیعت و جنگلها رفته از آتش زدن برگ خشک برای آتش سوزی خودداری کنند.

خنجری اظهار داشت: مردم اگر اقدام به روشن کردن آتش می کنند پیش از ترک جنگل از خاموش کردن آتش مطمئن شوند.

وی از شهروندان خواست تا از رها کردن ته سیگار و کبریت افروخته در جنگل خودداری کنند و از حاشیه نشینان در جنگلهای استان خواست از آتش سوزی های غیرضروری علف های هرز خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به گرم شدن هوا از امروز تا روزهای آتی، احتمال وقوع مجدد آتش در مناطق جنگلی استان را دور از انتظار ندانست.

وی با قدردانی از مردم به واسطه اطفا حریق افزود: ماموران و مسئولین به تنهایی توانایی مهار آتش را نداشتند.

خنجری همچنین وضعیت تردد در جاده های مازندران را روان دانست و افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع حادثه جرحی یا فوتی در جاده های استان اعلام نشده است.