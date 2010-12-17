کشف ارتباط طول عمر و درک طعم تلخی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان بیولوژی دانشگاه پیزا در بررسیهای خود یک تغییر ویژه را بر روی یک ژن گیرنده طعم تلخی یافتند که این تغییر ژنتیکی در افراد 100 ساله وجود دارد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ما می توانیم پنج طعم بنیادی یعنی شیرینی، شوری، ترشی، تندی و تلخی را درک کنیم. اما در حقیقت بیشتر ژنهای انسان که در درک طعم دخالت دارند برای درک طعم تلخی هم متخصص شده اند."

به گفته این محققان، 25 طبقه از مواد تلخ وجود دارند که انسانها می توانند این 25 گروه را برپایه تغییرات ژنتیکی که دارند درک کنند. این دگرگونیهای ژنتیکی موجب می شود که اشکال مختلف تلخی با حساسیتهای مختلفی درک شوند.

نتایج این بررسیها نشان داد که هر یک از انسانها طعم ها را به روشی متفاوتی درک می کند و به همین علت است که بعضی از افراد کاملا از درک تلخی عاجزند و برخی دیگر حساسیت بسیار بالایی نسبت به درک این طعم دارند.

میرات ژنتیکی که درک طعمها را امکانپذیر می کند بر روی عادات غذایی و به روشی مثبت یا منفی بر روی بسیاری از شاخصهای سلامتی مثل کلسترول، وزن بدن و حتی طول عمر اثر می گذارد.

این محققان افزودند: "تاکنون تصور می شد که توانایی ما برای درک مواد تلخ برای جلوگیری از بلع مواد سمی است. درحالی که به تازگی کشف شده است که ژنهای مسئول درک طعم تلخی حتی در روده و پانکراس نیز بیان می شوند و بسیاری از عملکردهای مهم فیزیولوژیکی مثل حرکات حلقوی روده و معده، متابولیک و کنترل سطح انسولین خون را تنظیم می کنند."

اکنون نتایج این تحقیقات جدید نشان می دهد که بین روشی که افراد از طریق آن طعم تلخی را درک می کنند و حالت سلامت آنها یک ارتباط نزدیک وجود دارد.

براساس گزارش لاستمپا، این دانشمندان با انجام تحقیقاتی بر روی 600 سالمند دریافتند که یک تغییر ویژه بر روی یک گیرنده طعم تلخی در افراد بالای 100 سال بسیار شایع است. به این ترتیب این تغییر ژنتیکی می تواند اکسیر طول عمر این افراد باشد.