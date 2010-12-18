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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۲

سه رشته در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزوده شد

سه رشته در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزوده شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از افزوده شدن سه رشته جدید کارشناسی ارشد از سال تحصیلی آینده در این دانشگاه خبر داد.

مسعود صدری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این رشته ها که مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفته شامل بیوتکنولوژی دریا، مهندسی ساحل و هیدروگرافی است.

وی یکی از اهداف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را توسعه رشته های تکمیلی و جذب هیئت علمی جدید خواند و گفت: برای ارتقای سطح آموزشی این دانشگاه از سال جاری گروه‌های آموزشی جدیدی به دانشگاه افزوده شده است.

سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: این گروه‌ها شامل گروه مدیریت دریا، گروه اقتصاد حمل و نقل دریا، گروه مهندسی دریا و گروه شیمی دریا است.

صدری نسب خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون یک هزار و 718 دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند.

به گفته وی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از بین موسسات و مراکز آموزش عالی کشور به جهت تخصصی بودن گرایشهای تحصیلی آن در کل منطقه از جایگاهی ویژه برخوردار است.

سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تاکید کرد: این دانشگاه برای اولین بار در سال 1355 در منطقه ای همجوار با بندر خرمشهر و به نام دانشکده علوم دریایی تاسیس و مشغول فعالیتهای پژوهشی شد.

صدری نسب بیان داشت: این دانشکده پس از جنگ تحمیلی واز سال 1370 با پذیرش بیش از 10 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته فیزیک دریا و بیولوژی ماهیان دریا و به عنوان دانشکده ای از دانشگاه شهید چمران اهواز رسما فعالیت آموزشی، علمی - پژوهشی خود را آغاز کرد.

وی توضیح داد: در سال 1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه شهید چمران اهواز منفک و به عنوان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مستقل شد.
کد مطلب 1211085

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