سه رشته در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزوده شد

مسعود صدری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این رشته ها که مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفته شامل بیوتکنولوژی دریا، مهندسی ساحل و هیدروگرافی است.

وی یکی از اهداف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را توسعه رشته های تکمیلی و جذب هیئت علمی جدید خواند و گفت: برای ارتقای سطح آموزشی این دانشگاه از سال جاری گروه‌های آموزشی جدیدی به دانشگاه افزوده شده است.



سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: این گروه‌ها شامل گروه مدیریت دریا، گروه اقتصاد حمل و نقل دریا، گروه مهندسی دریا و گروه شیمی دریا است.



صدری نسب خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون یک هزار و 718 دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند.



به گفته وی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از بین موسسات و مراکز آموزش عالی کشور به جهت تخصصی بودن گرایشهای تحصیلی آن در کل منطقه از جایگاهی ویژه برخوردار است.



سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تاکید کرد: این دانشگاه برای اولین بار در سال 1355 در منطقه ای همجوار با بندر خرمشهر و به نام دانشکده علوم دریایی تاسیس و مشغول فعالیتهای پژوهشی شد.



صدری نسب بیان داشت: این دانشکده پس از جنگ تحمیلی واز سال 1370 با پذیرش بیش از 10 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته فیزیک دریا و بیولوژی ماهیان دریا و به عنوان دانشکده ای از دانشگاه شهید چمران اهواز رسما فعالیت آموزشی، علمی - پژوهشی خود را آغاز کرد.



وی توضیح داد: در سال 1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه شهید چمران اهواز منفک و به عنوان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مستقل شد.