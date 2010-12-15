اسناد ویکی لیکس درباره خصوصیات و مناسبات مالی رهبران آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه روسی "نزاویسیمایا گازتا" در مطلبی به نقل از اسناد ویکی لیکس درباره آسیای میانه می نویسد: به عقیده دیپلماتهای آمریکایی، رهبر آذربایجان و نزدیکان او سعی میکنند ثبات و تسلسل حکومت را تأمین کنند تا دارایی شخصی خود را حفظ کنند. در این زمینه "رمیز مهدی اف" رئیس دفتر ریاست جمهوری، نقش مهمی بازی میکند.
در یکی از نامههای سفارتخانه های آمریکا در ویکی لیکس آمده است: "ما دلایل دست داشتن مهدی اف در بازداشت روزنامه نگاران، تضییع حقوق رهبران مخالفان، تعطیلی مساجد و محدود کردن کار رسانههای گروهی را به دست آوردهایم."
به عقیده دیپلماتها، خاندان "پاشایف" تحت ریاست خانم "مهربان علی اوا" همسر رئیس جمهور، منابع اساسی کشور را کنترل میکند و صاحب شرکت "پاشا" است که رهبر نظام بانکی و بخشهای ساختمان و بیمه آذربایجان است.
در بخش دیگری از اسناد ویکی لیکس آمده است: گویا بنیاد خیریه بانوی اول کشور از منابع مشکوک تأمین میشود. اگر کسی مرتباً به این بنیاد پول بریزد، میتواند بلامانع در جمهوری آذربایجان کار کند. به گفته مخالفان، این "کارت رایگان خروج از زندان" است.
ازبکستان از دیگر کشورهایی است که درباره آن در ویکی لیکس مطلب منتشر شده است.
در این باره آمده است: ازبکستان بعد از فروپاشی شوروی به کابوس شباهت دارد که در آن فساد مالی، بزهکاری سازمان یافته، کار بردگان در مزارع پنبه کاری و شکنجه گل کرده است.
این روزنامه خاطرنشان میکند که ایالات متحده به خاطر ترانزیت ارتش آمریکا به افغانستان با اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان روابط خوبی دارد و به معایب حکومت وی توجه نمیکند. آمریکاییها معتقدند که اگر کریم اف را تحت فشار قرار دهند، امکان ترانزیت را از دست خواهند داد.
"گلنار" دختر کریم اف دارایی این خانواده را کنترل میکند و منفورترین شخص کشور محسوب میشود. او از طریق شرکت "زروماکس" از هر شرکت موجود در کشور سهمی میگیرد و به همین علت "ملکه دزدان" محسوب میشود.
به نوشته نزاویسیمایا گازتا به نقل از ویکی لیکس، دیپلماتهای آمریکایی در گزارش خود درباره خانواده نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از شایعات هم استفاده میکنند.
تیمور قلیبایف داماد رئیس جمهور، 90 درصد از اقتصاد قزاقستان را کنترل میکند. قلیبایف به مناسبت چهلمین روز تولد خود "التون جان"خواننده بریتانیایی را دعوت کرد که هزینه این کنسرت خصوصی یک میلیون پوند انگلیس بود. سایر رهبران قزاقستان در محیط خانواده مشروبخواری لجامگسیخته ای میکنند.
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